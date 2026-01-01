Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尋秦記丨首日票房勁收1129萬 1481場破紀錄 古天樂率主創拍片感謝觀眾支持

影視圈
更新時間：16:15 2026-01-01 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-01 HKT

電影《尋秦記》於12月31日正式上映，連同午夜場在內，首日港澳合共開出1,481場次，成為香港電影史上開畫首日場次最多的作品。票房方面，影片港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍，比起第二位高出超過三百萬元。

在正式上映當日約晚上九時半，港澳首日開畫單日票房已突破一千萬，主創團隊古天樂、林峯、宣萱、滕麗名和朱鑑然立即拍片感謝觀眾，並向觀眾送上元旦祝賀：「踏入2026年，祝大家happy new year！我哋《尋秦記》嘅首日票房已經達至一千萬喇！希望大家繼續支持《尋秦記》！」

