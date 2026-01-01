叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025不斷更新丨COLLAR首奪組合金獎 陳奕迅女兒陳康堤獲新人金獎

由香港商業電台叱咤903主辦，備受矚目的年度樂壇盛事《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，於2026年1月1日晚上7時正在亞洲國際博覽館一號展館（Arena）隆重舉行。叱咤2025以「難先要你做」為主題。典禮將由森美、朱薰等一眾903 DJ擔任主持，並會透過叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式、商台節目重溫應用程式及ViuTV 99台進行現場直播。《星島頭條》將為讀者直擊叱咤2025盛況，及實時更新得獎名單。

叱咤2025丨直擊叱咤2025盛況

【22：15】「叱咤樂壇組合」金獎得主是MIRROR的師妹團COLLAR，而銀獎及銅獎得主分別為Pandora及The Hertz。

【22：00】「叱咤樂壇生力軍男歌手」金獎、銀獎和銅獎得主分別是Regent、Edwin Tong及郭澧羲。「叱咤樂壇生力軍組合」的獎項中，金獎由 IdG Bubbles 奪得，晚安莉莉 和 Honey Punch 則分別獲得銀獎及銅獎。

【21：45】「叱咤樂壇生力軍女歌手」金獎由陳奕迅女兒陳康堤奪得，銀獎和銅獎則分別由盧慧敏（Amy Lo）及許軼（Day）獲得，為樂壇注入了令人期待的新力量。

詳細閱讀：叱咤2025｜陳康堤樂壇生力軍女歌手金獎 台上提鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型

【21：30】「叱咤樂壇唱作人」獎項亦競爭激烈，最終由三位實力與人氣兼備的歌手奪得。林家謙憑藉其出色的創作才華，成功蟬聯金獎；而實力派女歌手陳蕾獲得銀獎的肯定；馮允謙（Jay Fung）則榮獲銅獎。

【21：10】「叱咤樂壇作曲人大獎」由林家謙奪得；黃偉文則再度榮獲「叱咤樂壇填詞人大獎」。此外，「叱咤樂壇編曲人大獎」的殊榮由黃兆銘摘下，而「叱咤樂壇監製大獎」則由陳考威獲得。

【20：50】謝安琪Kay憑《50/50》奪「專業推介．叱咤十大」第2位。湯令山Gareth.T憑爆紅歌曲《用背脊唱情歌》奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」。Gareth.T以其一貫的型格姿態上台領獎，全場觀眾尖叫，他亦難掩喜悅之情，他說：「我多謝曾經的心碎，令我有機會用背脊唱情歌」。Gareth.T以他標誌性的R&B唱腔，現場演繹這首年度金曲，為整個頒獎典禮劃上完美句號，盡顯其新生代音樂才子的風範。

【20：30】泳兒憑《無糖可樂》奪「專業推介．叱咤十大」第4位；Jeffrey 魏浚笙憑《白色踢死兔》奪「專業推介．叱咤十大」第3位。泳兒上台感謝商業電台對她音樂風格的肯定。她特別感謝公司英皇娛樂給予的自由度，以及幕後團隊的精心打造，才能讓她安心地在音樂路上不斷探索。最後，泳兒感謝歌迷們一直以來的陪伴，承諾會繼續帶來更多好作品。Jeffrey 魏浚笙則在台上多謝經理人兼女友Evelyn，「Evelyn叫我唔好再喺台上講咩『Evelyn我愛你』，但Evelyn我愛你。」

【20：20】陳柏宇憑《我所看見的未來》奪「專業推介．叱咤十大」第6位，他坦言：「未有一年係我咁想攞獎」，並在發表感言時數度哽咽，眼泛淚光，場面感人。陳柏宇首先感謝家人，隔空向太太符曉薇和女兒示愛，隨後感謝幕後團隊，以及努力宣傳的同事。陳柏宇特別澄清，歌曲《我所看見的未來》並非一個預言，而是他對歌迷的一個「承諾」。他感性地說：「無論前景係逆定係順，我都會喺度同你哋一齊過。」最後，他強忍淚水，以顫抖的聲音獻唱得獎歌曲，真情流露，感動全場。而The Hertz則憑《逆旅》奪「專業推介．叱咤十大」第5位。

【20：18】Jay Fung馮允謙憑《吉卜力》奪「專業推介．叱咤十大」第8位；Dear Jane憑《你流淚所以我流淚》奪「專業推介．叱咤十大」第7位。

【20：05】MC張天賦憑《懷疑人生》奪「專業推介．叱咤十大」第10位；Gin Lee 李幸倪憑《白夜行》奪「專業推介．叱咤十大」第9位。

【19：50】一眾商台DJ包括森美、少爺占、Donald、謝茜嘉、朱薰、阿正、Elsie等進場，並介紹方大同的音樂夥伴出場表演，向已故的方大同致敬。

【19：30】歌手逐一進場，包括：謝安琪、Dear Jane、陳康堤、Jeffrey魏浚笙、kayan9896、黃淑蔓、陳健安、泳兒、鄧小巧、吳業坤、姚焯菲、林智樂、VIVA、麗英、193、COLLAR、193@ERROR、林家謙、MC張天賦、湯令山、Tyson Yoshi等。

叱咤2025丨姜濤、MC及林家謙歌曲呼聲高

【18：50】《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》開始前，現場循環播放各個獎項的候選名單片段，當播放「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」五強片段時，以姜濤《On a SunnyDay》、MC張天賦《說謊者》和林家謙《四月物語》的歡呼聲最大。MIRROR缺席《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，雖然不似過往有大量粉絲提供應援物拉票，但今日仍有兩名粉絲以遊走方式派應援物為姜濤拉票。不過場外只見排隊入場的觀眾，未見任何粉絲應援打卡位。

叱咤2025丨「我最喜愛的」系列焦點獎項

焦點獎項方面，「我最喜愛的」系列最後五強名單已經揭曉。競逐「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」的包括Anson Lo盧瀚霆的《Lemonade》、姜濤的《On a Sunny Day》、林家謙的《四月物語》、Ian陳卓賢的《給千億顆星選中的二人》及MC張天賦的《說謊者》。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」的候選人有MC張天賦、林家謙、姜濤、張敬軒及盧瀚霆Anson Lo。而「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」則由Gin Lee李幸倪、Marf 邱彥筒、陳蕾、鄧麗欣及衛蘭爭奪。最後，「叱咤樂壇我最喜愛的組合」的五強包括COLLAR、Dear Jane、Pandora、MIRROR及晚安莉莉。

相關報道：「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」五強誕生 MIRROR三子成功入圍 撼張天賦林家謙

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強包括：

Anson Lo 盧瀚霆《Lemonade》

姜濤《On a Sunny Day》

林家謙《四月物語》

Ian 陳卓賢《給千億顆星選中的二人》

MC 張天賦《說謊者》

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」五強候選人為：

MC 張天賦

林家謙

姜濤

張敬軒

盧瀚霆 Anson Lo

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」五強候選人為：

Gin Lee 李幸倪

Marf 邱彥筒

陳蕾

鄧麗欣

衛蘭

「叱咤樂壇我最喜愛的組合」五強包括：

COLLAR

Dear Jane

Pandora

MIRROR

晚安莉莉

叱咤2025丨我最喜愛的歌曲最後一輪投票

萬眾期待的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大獎，將於2026年1月1日的頒獎典禮當晚，由現場觀眾進行最後一輪投票，即時選出最終的得獎歌曲。根據早前在昂坪市集舉行的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，出席的歌手及組合陣容相當鼎盛，星光熠熠，當中包括晚安莉莉、Beanies、WHIZZ、Nowhere Boys、Pandora、ROVER、鄧小巧、吳業坤、黃妍、sica、黃明德、VIVA、kayan9896、Gareth.T、Kiri T、林奕匡、洪嘉豪、江若琳、Cloud雲浩影、JACE 陳凱詠、COLLAR、Dear Jane、Gin Lee、MC 張天賦、林家謙、陳柏宇、馮允謙及謝安琪等，不過人氣組合MIRROR早前已宣布確定缺席叱咤2025，而最終的出席陣容可能仍會有變動。

叱咤2025｜《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》詳情

日期：2025年1月1日（星期四）

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館 ARENA

相關報道：Lokman回應陳志雲為銷飛「出口術 」指有鏡仔成員現身叱咤 ：未被通知期待下次

叱咤2025丨叱咤樂壇我最喜愛的歌曲五強？

2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮得獎名單（不斷更新）：

「專業推介．叱咤十大」得主：

第二位：謝安琪Kay《50/50》

第三位：Jeffrey 魏浚笙《白色踢死兔》

第四位：泳兒《無糖可樂》

第五位：The Hertz《逆旅》

第六位：陳柏宇《我所看見的未來》

第七位：Dear Jane《你流淚所以我流淚》

第八位：Jay Fung馮允謙《吉卜力》

第九位：Gin Lee 李幸倪《白夜行》

第十位：MC張天賦《懷疑人生》

「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」得主：

湯令山Gareth.T《用背脊唱情歌》

「叱咤樂壇至尊唱片大獎」得主：

《／》

歌手：

監製：

「叱咤樂壇作曲人大獎」得主：

林家謙

「叱咤樂壇填詞人大獎」得主：

黃偉文

「叱咤樂壇編曲人大獎」得主：

黃兆銘

「叱咤樂壇監製大獎」得主：

陳巧威

「叱咤樂壇生力軍男歌手」得主：

金獎：Regent

銀獎：Edwin Tong

銅獎：郭澧羲

「叱咤樂壇生力軍女歌手」得主：

金獎：陳康堤

銀獎：Amy Lo盧慧敏

銅獎：Day許軼

「叱咤樂壇生力軍組合」得主：

金獎：IdG Bubbles

銀獎：晚安莉莉

銅獎：Honey Punch

「叱咤樂壇男歌手」得主：

金獎：

銀獎：

銅獎：

「叱咤樂壇女歌手」得主：

金獎：

銀獎：

銅獎：

「叱咤樂壇組合」得主：

金獎：

銀獎：

銅獎：

「叱咤樂壇唱作人」得主：

金獎：林家謙

銀獎：陳蕾

銅獎：馮允謙 Jay Fung

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」得主：



主唱：

作曲：

填詞：

編曲：

監製：

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」得主：

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」得主：

「叱咤樂壇我最喜愛的組合」得主：