叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025不斷更新丨COLLAR首奪組合金獎 陳奕迅女兒陳康堤獲新人金獎

影視圈
更新時間：22:28 2026-01-01 HKT
發佈時間：22:28 2026-01-01 HKT

由香港商業電台叱咤903主辦，備受矚目的年度樂壇盛事《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，於2026年1月1日晚上7時正在亞洲國際博覽館一號展館（Arena）隆重舉行。叱咤2025以「難先要你做」為主題。典禮將由森美、朱薰等一眾903 DJ擔任主持，並會透過叱咤903、881903.commy903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式、商台節目重溫應用程式及ViuTV 99台進行現場直播。《星島頭條》將為讀者直擊叱咤2025盛況，及實時更新得獎名單。

叱咤2025丨直擊叱咤2025盛況

 【22：15】「叱咤樂壇組合」金獎得主是MIRROR的師妹團COLLAR，而銀獎及銅獎得主分別為Pandora及The Hertz。

 【22：00】「叱咤樂壇生力軍男歌手」金獎、銀獎和銅獎得主分別是Regent、Edwin Tong及郭澧羲。「叱咤樂壇生力軍組合」的獎項中，金獎由 IdG Bubbles 奪得，晚安莉莉 和 Honey Punch 則分別獲得銀獎及銅獎。

【21：45】「叱咤樂壇生力軍女歌手」金獎由陳奕迅女兒陳康堤奪得，銀獎和銅獎則分別由盧慧敏（Amy Lo）及許軼（Day）獲得，為樂壇注入了令人期待的新力量。

詳細閱讀：叱咤2025｜陳康堤樂壇生力軍女歌手金獎  台上提鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型

【21：30】「叱咤樂壇唱作人」獎項亦競爭激烈，最終由三位實力與人氣兼備的歌手奪得。林家謙憑藉其出色的創作才華，成功蟬聯金獎；而實力派女歌手陳蕾獲得銀獎的肯定；馮允謙（Jay Fung）則榮獲銅獎。

【21：10】「叱咤樂壇作曲人大獎」由林家謙奪得；黃偉文則再度榮獲「叱咤樂壇填詞人大獎」。此外，「叱咤樂壇編曲人大獎」的殊榮由黃兆銘摘下，而「叱咤樂壇監製大獎」則由陳考威獲得。

【20：50】謝安琪Kay憑《50/50》奪「專業推介．叱咤十大」第2位。湯令山Gareth.T憑爆紅歌曲《用背脊唱情歌》奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」。Gareth.T以其一貫的型格姿態上台領獎，全場觀眾尖叫，他亦難掩喜悅之情，他說：「我多謝曾經的心碎，令我有機會用背脊唱情歌」。Gareth.T以他標誌性的R&B唱腔，現場演繹這首年度金曲，為整個頒獎典禮劃上完美句號，盡顯其新生代音樂才子的風範。

【20：30】泳兒憑《無糖可樂》奪「專業推介．叱咤十大」第4位；Jeffrey 魏浚笙憑《白色踢死兔》奪「專業推介．叱咤十大」第3位。泳兒上台感謝商業電台對她音樂風格的肯定。她特別感謝公司英皇娛樂給予的自由度，以及幕後團隊的精心打造，才能讓她安心地在音樂路上不斷探索。最後，泳兒感謝歌迷們一直以來的陪伴，承諾會繼續帶來更多好作品。Jeffrey 魏浚笙則在台上多謝經理人兼女友Evelyn，「Evelyn叫我唔好再喺台上講咩『Evelyn我愛你』，但Evelyn我愛你。」

【20：20】陳柏宇憑《我所看見的未來》奪「專業推介．叱咤十大」第6位，他坦言：「未有一年係我咁想攞獎」，並在發表感言時數度哽咽，眼泛淚光，場面感人。陳柏宇首先感謝家人，隔空向太太符曉薇和女兒示愛，隨後感謝幕後團隊，以及努力宣傳的同事。陳柏宇特別澄清，歌曲《我所看見的未來》並非一個預言，而是他對歌迷的一個「承諾」。他感性地說：「無論前景係逆定係順，我都會喺度同你哋一齊過。」最後，他強忍淚水，以顫抖的聲音獻唱得獎歌曲，真情流露，感動全場。而The Hertz則憑《逆旅》奪「專業推介．叱咤十大」第5位。

【20：18】Jay Fung馮允謙憑《吉卜力》奪「專業推介．叱咤十大」第8位；Dear Jane憑《你流淚所以我流淚》奪「專業推介．叱咤十大」第7位。

【20：05】MC張天賦憑《懷疑人生》奪「專業推介．叱咤十大」第10位；Gin Lee 李幸倪憑《白夜行》奪「專業推介．叱咤十大」第9位。

【19：50】一眾商台DJ包括森美、少爺占、Donald、謝茜嘉、朱薰、阿正、Elsie等進場，並介紹方大同的音樂夥伴出場表演，向已故的方大同致敬。

【19：30】歌手逐一進場，包括：謝安琪、Dear Jane、陳康堤、Jeffrey魏浚笙、kayan9896、黃淑蔓、陳健安、泳兒、鄧小巧、吳業坤、姚焯菲、林智樂、VIVA、麗英、193、COLLAR、193@ERROR、林家謙、MC張天賦、湯令山、Tyson Yoshi等。

叱咤2025丨姜濤、MC及林家謙歌曲呼聲高

【18：50】《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》開始前，現場循環播放各個獎項的候選名單片段，當播放「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」五強片段時，以姜濤《On a SunnyDay》、MC張天賦《說謊者》和林家謙《四月物語》的歡呼聲最大。MIRROR缺席《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，雖然不似過往有大量粉絲提供應援物拉票，但今日仍有兩名粉絲以遊走方式派應援物為姜濤拉票。不過場外只見排隊入場的觀眾，未見任何粉絲應援打卡位。

叱咤2025丨「我最喜愛的」系列焦點獎項

焦點獎項方面，「我最喜愛的」系列最後五強名單已經揭曉。競逐「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」的包括Anson Lo盧瀚霆的《Lemonade》、姜濤的《On a Sunny Day》、林家謙的《四月物語》、Ian陳卓賢的《給千億顆星選中的二人》及MC張天賦的《說謊者》。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」的候選人有MC張天賦、林家謙、姜濤、張敬軒及盧瀚霆Anson Lo。而「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」則由Gin Lee李幸倪、Marf 邱彥筒、陳蕾、鄧麗欣及衛蘭爭奪。最後，「叱咤樂壇我最喜愛的組合」的五強包括COLLAR、Dear Jane、Pandora、MIRROR及晚安莉莉。

相關報道：「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」五強誕生 MIRROR三子成功入圍 撼張天賦林家謙

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強包括：

  • Anson Lo 盧瀚霆《Lemonade》

  • 姜濤《On a Sunny Day》

  • 林家謙《四月物語》

  • Ian 陳卓賢《給千億顆星選中的二人》

  • MC 張天賦《說謊者》

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」五強候選人為：

  • MC 張天賦

  • 林家謙

  • 姜濤

  • 張敬軒

  • 盧瀚霆 Anson Lo

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」五強候選人為：

  • Gin Lee 李幸倪

  • Marf 邱彥筒

  • 陳蕾

  • 鄧麗欣

  • 衛蘭

「叱咤樂壇我最喜愛的組合」五強包括：

  • COLLAR

  • Dear Jane

  • Pandora

  • MIRROR

  • 晚安莉莉

叱咤2025丨我最喜愛的歌曲最後一輪投票

萬眾期待的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大獎，將於2026年1月1日的頒獎典禮當晚，由現場觀眾進行最後一輪投票，即時選出最終的得獎歌曲。根據早前在昂坪市集舉行的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，出席的歌手及組合陣容相當鼎盛，星光熠熠，當中包括晚安莉莉、Beanies、WHIZZ、Nowhere Boys、Pandora、ROVER、鄧小巧、吳業坤、黃妍、sica、黃明德、VIVA、kayan9896、Gareth.T、Kiri T、林奕匡、洪嘉豪、江若琳、Cloud雲浩影、JACE 陳凱詠、COLLAR、Dear Jane、Gin Lee、MC 張天賦、林家謙、陳柏宇、馮允謙及謝安琪等，不過人氣組合MIRROR早前已宣布確定缺席叱咤2025，而最終的出席陣容可能仍會有變動。

叱咤2025｜《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》詳情

日期：2025年1月1日（星期四）

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館 ARENA

相關報道：Lokman回應陳志雲為銷飛「出口術 」指有鏡仔成員現身叱咤 ：未被通知期待下次 

叱咤2025丨叱咤樂壇我最喜愛的歌曲五強？

2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮得獎名單（不斷更新）：

「專業推介．叱咤十大」得主：

  • 第二位：謝安琪Kay《50/50》
  • 第三位：Jeffrey 魏浚笙《白色踢死兔》
  • 第四位：泳兒《無糖可樂》
  • 第五位：The Hertz《逆旅》
  • 第六位：陳柏宇《我所看見的未來》
  • 第七位：Dear Jane《你流淚所以我流淚》
  • 第八位：Jay Fung馮允謙《吉卜力》
  • 第九位：Gin Lee 李幸倪《白夜行》
  • 第十位：MC張天賦《懷疑人生》

「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」得主：

湯令山Gareth.T《用背脊唱情歌》

「叱咤樂壇至尊唱片大獎」得主：

《／》

歌手：

監製：

「叱咤樂壇作曲人大獎」得主：

林家謙

「叱咤樂壇填詞人大獎」得主：

黃偉文

「叱咤樂壇編曲人大獎」得主：

黃兆銘

「叱咤樂壇監製大獎」得主：

陳巧威

「叱咤樂壇生力軍男歌手」得主：

  • 金獎：Regent
  • 銀獎：Edwin Tong
  • 銅獎：郭澧羲

「叱咤樂壇生力軍女歌手」得主：

  • 金獎：陳康堤
  • 銀獎：Amy Lo盧慧敏
  • 銅獎：Day許軼

「叱咤樂壇生力軍組合」得主：

  • 金獎：IdG Bubbles
  • 銀獎：晚安莉莉
  • 銅獎：Honey Punch

「叱咤樂壇男歌手」得主：

  • 金獎：
  • 銀獎：
  • 銅獎：

「叱咤樂壇女歌手」得主：

  • 金獎：
  • 銀獎：
  • 銅獎：

「叱咤樂壇組合」得主：

  • 金獎：
  • 銀獎：
  • 銅獎：

「叱咤樂壇唱作人」得主：

  • 金獎：林家謙
  • 銀獎：陳蕾
  • 銅獎：馮允謙 Jay Fung

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」得主：

主唱：

作曲：

填詞：

編曲：

監製：

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」得主：

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」得主：

「叱咤樂壇我最喜愛的組合」得主：

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》官方專頁：https://usca.my903.com/

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時，在亞洲國際博覽館一號展館（Arena）舉行。

五強歌曲包括Anson Lo盧瀚霆的《Lemonade》、姜濤的《On a Sunny Day》、林家謙的《四月物語》、Ian陳卓賢的《給千億顆星選中的二人》及MC張天賦的《說謊者》。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大獎將於頒獎典禮當晚，由現場觀眾一人一票即時投票選出。

