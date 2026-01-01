Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬貫東感情事隨緣唔敢識女仔：我怕尷尬 吳大強唔會向囝囝催婚 支嚳儀新一年要食極唔肥

影視圈
更新時間：12:15 2026-01-01 HKT
發佈時間：12:15 2026-01-01 HKT

馬貫東、支嚳儀、吳大強昨晚出席在荃灣舉行的除夕倒數活動，馬貫東帶病現身獻唱三首歌，他表示首次在咁多觀眾面前唱歌感緊張，綵排時看到場地咁大都忍不住嘩出來，覺得算是2025年最後一個成就解鎖，又很開心見到很多粉絲來捧場，透露之前忙於拍攝《正義女神Themis》和《俠醫》，已有一年多沒與粉絲見面。

新劇正等公司安排

馬貫東近來多了一個寵物美容師的身份，問他是否轉行？他笑着否認，自己仍是TVB合約藝人，合約期還有一段時間，會做寵物美容的初衷是想幫助流浪動物，透露之前是上門幫寵物美容，後來加入了現在的寵物美容店，是其中一個老闆，問到投資多少？他即表示不要講錢，講錢傷感情，問他是否為寵物美容店吸引很多客人？他笑言是多了贊助，他也感謝不少圈中人包括佘詩曼都支持他，他也不時向有養寵物的朋友埋手，問他們的寵物可需要美容，至於寵物美容和演員工作是否能兼顧？他直言已向拍檔講明，如果要拍劇會消失一段時間專心拍劇，對方亦很明白，又指今年工作順利，望2026年繼續搵多啲，問到新一年會否以買樓為目標？他笑言買樓是後一步，現在只望寵物美容事業能更穩固，而新劇正等公司安排。

與媽咪的審美眼光有別

問到可希望新一年有新戀情？他笑言現在單身，感情事隨緣，稱媽咪不時說介紹女仔給他認識，但看過相片後還是想專心工作，笑謂與媽咪的審美眼光有別，「我好講眼緣和feel，最重要是對方要孝順和鍾意貓狗，或者問問阿Bob（林盛斌）有無適合的，不過好多圈中朋友都自身難保，還是留俾他們。（與單身朋友一起去識女仔？）唔好啦，我怕尷尬。」

2月將到加拿大工作

同場的支嚳儀和吳大強被問到新年願望，他們都說最重要是身體健康，支嚳儀笑謂要食極唔肥，永不皺皮，指早前在6星期中飛了7個國家工作，忙碌得非常精彩，新一年亦已有不少演出工作，笑指自己能夠應付。吳大強則表示家人們這晚約好了食BBQ，他因工作未能一起，笑指一家六口要約齊人很難，又指兒子們都差不多是時候拍拖結婚，但即使自己想他們結婚，也不會催他們，一切隨他們意願，而他在新一年亦工作多多，月中將與區瑞強和占士丁丁合作開騷，2月將到加拿大工作，他不怕搭長途機會辛苦，相信兒子會識做安排他坐商務位，到時太太亦會陪他同行。

寄語一眾參賽者要繼續努力

另外，《中年好聲音4》參賽者陳旭培在獻唱《Careless Whisper》獲評判大讚，他隨即透露因這歌與吳大強有緣認識，指有次在酒吧獻唱該首歌曲，吸引了同場的吳大強注意，吳大強更主動邀請他有機會「一齊唱吓歌」，後來看到他參加《中年好聲音》，感覺很奇妙，吳大強表示仍記得他，當時已覺得他唱得好聽，現在更是昇華了很多，笑謂當年認識他時還是小朋友，現在都35歲可參加比賽，更自認有慧眼，支嚳儀笑謂看完陳旭培的演出驚為天人，寄語一眾參賽者要繼續努力。

