李龍基被爆分手後除夕首現身 能力範圍會經濟協助王青霞 對愛情徹底失望︰開心活埋呢幾年算啦

李龍基早前獨家向《星島頭條》證實，女友王青霞（Chris）向他提出分手。基哥掩面落淚首度直認兩人一段爺孫戀正式告終。基哥強調對王青霞早已結婚生子從不知情，因此無需向她丈夫、兒子致歉，對於女友被影到在冬至佳節與陳姓丈夫團聚用膳，基哥落淚坦承：「一切明白，我係第三者了，祝佢哋幸福！」報道一出引起全城關注，惹來不少網民熱議。撰文：鄺芷瑩、攝影：羅安強

李龍基與王青霞仍有聯絡

基哥爆出被分手後，今晚（31日）首度現身，在除夕夜開工為跨年倒數活動演出，現身私人會所。他於晚上10時10分揸私家車，一身閃爆戰衣到場，禮貌對記者揮手；礙於私人地方，未獲邀者不准進入，基哥特意在外面受訪，提到王青霞時強忍淚水，雖然被分手，仍處處維護對方。

基哥先祝記者新年快樂，透露第三次在該處演唱，個多月前獲邀。問到分手後的心情，他坦言沒事，「放低咗」，大方稱跟王青霞還有聯絡。再問王青霞有沒有道歉？基哥即表示不太想再談她的事，雙方和平分開，衷心祝福她幸福，「愛一個人係希望佢好，既然佢有好的家庭環境，祝福佢。」提到很多人替他不值，基哥認為沒有值與不值，指感情是兩人的事，「多謝大家關心！我會安排，應該有一個段落，唔想再重複講，唔想延續落去。」

基哥強調，從沒被王青霞騙財，也澄清網上指他曾答應給她七層樓，暗示用此方法騙她，他重申從沒說過給她七層樓，「自己好清楚講，嗰七層樓係離婚時給予前妻。」還有兩個車位及其他所有都給予前妻，基哥是隻身搬出去，「所以我係完全冇應承過王青霞畀佢七層樓，完全冇講過，唔好誤會。」基哥亦指王青霞不是貪他的錢和物質，他有時會放低錢在家給她用，她想買東西就給她錢。

不想再有另一段感情

追問是否覺得兩人拍拖多年是癡心錯付？基哥再次表示，感情不能控制，「話嚟就嚟，要走就控制唔住」，他亦明言有痛，哽咽道：「我哋兩個都有痛苦，不過唔緊要啦，愛佢，佢好，最緊要佢好。」問到是否以工作麻醉自己？基哥苦笑稱努力工作，盡情去玩，「放多啲飛機，我鍾意玩模型飛機。」

基哥續說，往時大時大節都有跟王青霞同度，她未入獄前也與她度除夕夜；兩人並沒特別慶祝節日，不喜歡熱鬧，都是簡單地過。問到是否覺得王青霞「時間管理」厲害？基哥表示，多年來未被發覺她有家室，認為她該有難處，「佢點解可以完全拋開佢現時老公同個仔？佢本身一定有好大困難喺裡面，為人父母點捨得離開個仔。」他表示諒解她，既然她已回到老公身邊，一起生活。

會否被嚇怕？基哥不禁承認不想再有第二段感情，「開開心心活埋呢幾年算啦！」踏入新一年，基哥大方祝王青霞一家團圓，最緊要幸福開心，「唔需要再掛住我喇！OK。」基哥強忍淚水祝福王青霞，指自己能力範圍內都會經濟上幫助她，「錢財身外物。」他明言這段感情最難捱階段，是知道對方背景時，冬至沒能陪她度過，被揭發（有老公有仔）後，「我非常難過。」基哥又表示之前有所察覺，惟有呃自己，「我都問過佢，好似變淡咗好多，佢話冇……我就盡量呃住自己先，但紙包唔住火。」基哥最後重申，「總之開心過生活。」