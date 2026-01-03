萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》龔慈恩成女配角獎大熱 曾被首任老公背叛 與林煒長年分居離婚6年

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025／龔慈恩／最佳女配角丨無綫電視盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。62歲的龔慈恩憑藉在《新聞女王2》中飾演的SNK老闆「方太方羅麗嫦」一角，成為《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」的大熱門。其實龔慈恩早已在《金式森林》的「癲」級演技被網民瘋狂洗版，今次在《新聞女王2》飾演「方太」，龔慈恩精湛演技再獲得了觀眾的廣泛好評：「龔慈恩兩套都演得好好，比觀眾見到係兩種人嘅故事，情緒層次鮮明，令人感受到唔同嘅屈同痛。」

TVB頒獎禮2025丨龔慈恩演出極大迴響

龔慈恩在無綫台慶劇《新聞女王2》中飾演的「方太」一角引發全城熱話，其出神入化的演技備受讚賞，被網民力捧為《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」的頂頭大熱。劇中，龔慈恩先以「手袋論」比喻老闆的用人之道，其後一場長達11分鐘、一鏡到底的戲份更將劇情推向高潮。該場戲講述她所飾演的「方太」罹患末期胰臟癌，為了拯救畢生心血SNK，懇求佘詩曼飾演的「Man姐」文慧心回巢。龔慈恩在該場戲中，將角色的絕望、掙扎與期盼演繹得淋漓盡致，層次分明的情感轉折，感動無數觀眾，被譽為「教科書級別」的演出。對於網民的熱烈支持，龔慈恩以平常心看待獎項，表示能做自己喜歡的工作已經很開心。她更甜絲絲地透露，女兒林愷鈴首次在社交平台分享母女童年照為她拉票，讓她感到非常窩心。雖然龔慈恩對獲獎與否抱持隨緣的態度，但她憑著《新聞女王2》獲提名最佳女配角。

相關閱讀：新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角

TVB頒獎禮2025丨龔慈恩被冠以「公仔」美譽

龔慈恩入行前曾於琴行擔任秘書。1984 年報名參加無綫電視藝員訓練班，與詹秉熙、陳榮峻等成為同學，因五官精緻、氣質脫俗，甫出道便被冠以「公仔」美譽。90年代，龔慈恩憑藉《雪山飛狐》中程靈素一角走紅兩岸三地，仙氣逼人的形象至今仍是不少觀眾心中的經典。

TVB頒獎禮2025丨龔慈恩兩度離婚

龔慈恩經歷過兩段婚姻，皆以離婚收場。龔慈恩的第一段婚姻是與商人霍振華，始於1990年，但僅維持一年多。據報導，離婚原因是龔慈恩赴馬來西亞拍戲回家後，發現丈夫有婚外情，性格剛烈的她隨即選擇離婚。

龔慈恩第二段婚姻則是與台灣演員林煒，兩人在1991年因合拍電視劇《雪山飛狐》結緣，於1999年結婚，育有一對子女。這段長達20年的婚姻，最終在2019年畫下句點。離婚主因是兩人長期分隔香港和台灣兩地，導致感情轉淡。林煒的事業和社交圈一直在台灣，難以適應香港的生活，而龔慈恩則為了照顧家庭和年邁的父母，帶著子女定居香港。2019年，林煒被傳媒拍到與女總裁劉灼梅當街擁吻，隨後他承認已有新戀情，並透露與龔慈恩已分居兩年。龔慈恩亦證實此事，並表示兩人是和平分手，她主動建議林煒回到台灣過他想過的生活。 

相關閱讀：TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主

TVB頒獎禮2025丨龔慈恩大女林愷鈴入行

龔慈恩與前夫林煒所生的大女林愷鈴（Ashley）被封為「最美星二代」，入讀大學前已涉足娛樂圈，成為杜琪峯旗下公司藝人，出道作就跟天王劉德華合作，拍攝電影《熱血合唱團》。近年她成為娛樂圈寵兒，更加入樂壇成為三棲藝人。但林愷鈴一直未有放棄校園生活，於香港大學建築學系畢業後，今年12月初亦曾稱碩士畢業，她用了兩年時間修畢English literature and linguistics課程。林愷鈴曾覺得文學就是藝術，是浪漫表達，是庸常生活的調味劑：「而今卻越發覺得，讀文學是為了保持清醒，讓我依然相信，有些東西值得追尋。我不敢輕言『好故事能對抗世界』，但我深信文學不該關在象牙塔裡。每一個說故事的人、每一個閱讀的人，都默默承擔著一份社會的重量。」龔慈恩的兒子林卓毅亦已大學畢業，他擁有音樂天分，擅長拉小提琴、吹色士風，卻患有輕微過度活躍症，因此在運動方面同樣出色，喜愛打籃球外，又曾是學校欖球隊隊員。

