Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳凱詠紅館騷問蔡依林借嘢 周街貼滿自貶海報谷飛 爆馬年個唱玩蛇

影視圈
更新時間：15:46 2025-12-31 HKT
發佈時間：15:46 2025-12-31 HKT

陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，自組工作室成為獨立歌手，早前宣布於2月18、19日舉行首次紅館演唱會，破天荒爭取於紅館首次設置企位區域，務求拉近和觀眾的距離，門票原定於上月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至本月19日開售。

馬年玩蛇

門票開售近兩星期，就有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與演唱會正值農曆新年的年初二、三有關，而今日（31日）有網民發現「JACE憑咩開紅館」、「JACE無後台注定滯銷」街招的另類宣傳；有網民認為能引起注意，卻有更多網民直指「肉酸」、「討厭」，認為會引起反效果。

陳凱詠對於一於少理，開始為演唱會綵排，是次演唱會的舞台呈現流動生命體設計，靈感源自神話中的青蛇，象徵着蛻變、自由與突破。剛好蔡依林昨日（30日）於台灣舉行巡迴演唱會，站在巨蟒上繞場，陳凱詠見到即在社交網向蔡依林表示：「依林姐姐！條蛇可以借來用一用嗎？新年檔期！謝謝！」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
8小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
22小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
5小時前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
7小時前
西貢破邊洲男子懸崖拍照跌落海 消防救起明顯死亡
00:29
西貢破邊洲21歲內地青年懸崖拍照墮海 消防救起明顯死亡
突發
6小時前
兇案現場未解封。梁國峰攝
樂華南邨謀殺案｜喜華樓藏屍單位續封鎖 警重案組上樓取證帶走大量證物
突發
1小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
18小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
17小時前