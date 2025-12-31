Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

關智斌45歲生日拉埋容祖兒慶祝瘋狂自拍 蔡卓妍講經搞喊壽星

影視圈
更新時間：15:15 2025-12-31 HKT
發佈時間：15:15 2025-12-31 HKT

昨日（30日）關智斌45歲生日，他在社交網同自己講生日快樂，並分享同門老友容祖兒、蔡卓妍為他慶生的照片，度過一個溫馨晚上，他坦言三人聊天時，阿Sa一句話令他甚為感觸，流下眼淚。

忽然明白《東京人壽》中心思想

Kenny引述阿Sa的話，表示：『人長大了，遇到不如意或挫折時，反而不會再隨便流淚，因為現實的打擊已讓我們練就了堅硬的盔甲；相反，是感受到朋友的愛、大家能聚在一起的溫暖，才最容易讓自己眼眶發熱』。」Kenny坦言聽到時突然好像明白了『沒有資格說感性，但最高興那刻會現形，想在懷疑着以後是重重逆境，所以這樣拼。』這句歌詞的深意。

Kenny頓悟：「原來長大後的眼淚，不再是因為受傷，而是因為懂得珍惜。」又表示以前總覺得堅強是為了對抗不如意，現在才發現，拼命地成長，是為了讓自己在最值得高興的時刻，能毫無顧慮地「現形」，去感受那份最真實的悸動。他亦感謝這段時間每位給他愛與溫度的人。

Kenny最後許願：「願我們在重重逆境中，依然擁有被溫暖感動而流淚的能力。願我們慢慢老去都要在一起。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
7小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
20小時前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
6小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
15小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
16小時前
兇案現場未解封。梁國峰攝
樂華南邨謀殺案｜喜華樓藏屍單位續封鎖 警重案組帶板車上樓取證
突發
5小時前
西貢破邊洲男子懸崖拍照跌落海 消防救起明顯死亡
00:29
西貢破邊洲21歲內地青年懸崖拍照墮海 消防救起明顯死亡
突發
5小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
4小時前