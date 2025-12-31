李龍基王青霞分手丨王青霞炫富惹出禍 曾因「7層樓」事件當街遇襲傷痕累累 李龍基為愛情「淨身出門」終分手收場

75歲李龍基（基哥）自從2021年公開與細36年的王青霞戀情後，這段「爺孫戀」惹來全城關注，本來李龍基曾計劃在2023年計劃與王青霞結婚，但後來稱王青霞公公過身把婚事延期，到了2024年，王青霞因涉及逾期居留、虛假文書等罪名，於2024年被判刑，李龍基一直陪伴左右，更深情公開表示，待王青霞出獄後便結婚，不過這段「爺孫戀」終劃上句號。

李龍基王青霞「七層樓」事件最為曯目

近日網上頻道「導遊哥哥」爆料，指王青霞疑長期「瞞婚」，早年已在家鄉結婚並育有一名16歲兒子，甚至在今年冬至（12月21日）被拍到在佛山與丈夫及母親共進晚餐，迴避多時的李龍基，終向《星島頭條》證實被分手：「一切明白，我係第三者了，祝佢哋幸福！」但強調自己從不知情，因此無需向對方的丈夫與兒子致歉。兩人拍拖期間，最為人津津樂道的，莫過於「七層樓」事件，被質疑騙財的王青霞，聲稱試過在小巴上被一名大漢襲擊。

李龍基曾稱已將7個物業轉到王青霞名下

有「圈中隱世樓王」的李龍基向來擅長買磚頭，多年來鍾情在大灣區投資，手持多個物業，其中2000年前以80萬人民幣在深圳福田買下1300呎單位與王青霞自住。李龍基曾公開表示擔心日後自己先離世，為保障未婚妻王青霞，已將7個物業轉到王青霞名下全權收租和管理，但仍未立遺囑，目的是想保障對方下半生生活無憂。其後王青霞因曾在IG分享大疊人民幣塞名牌袋的相片，引來網民狠批炫富，李龍基火速澄清相片是屬於未婚妻的闊太朋友，但網民依然覺得女方一心騙財。

王青霞聲稱遭一名壯漢當街襲擊

到了2024年1月，王青霞自爆聲稱更遭一名壯漢當街襲擊，更破口大罵：「賤人！唔好呃李龍基呀！嘔返七層樓畀佢！」被一腳伸落小巴的王青霞跌到周身傷，面部、膊頭、腰及腳等均是瘀痕，惟肇事者最終趁亂逃之夭夭，王青霞亦未有報警。李龍基亦轉口風澄清未有將物業業權轉讓王青霞：「我從來冇講過話我將七層樓畀咗佢，係佢哋唔知喺邊度收到風返嚟。事實係我以前買咗好多樓，但係因為我要同佢喺埋一齊，我同我前妻離婚，我將所有嘢畀晒佢（前妻），所有樓、車位，全部過戶，可能有呢啲小小嘅淵源出咗嚟，啲人以為佢收咗七層樓。」當時李龍基再三強調王青霞沒有呃自己錢，反指女方家境富裕，自10歲赴美讀書，從小學琴、畫畫、寫書法，並於常春藤大學畢業，曾修讀飛機駕駛及直升機課程，單是學費已過40萬美金（逾312萬港元）。

