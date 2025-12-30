尋秦記｜林峯孖滕麗名郭羨妮谷票房四出宣傳 黃文標被古天樂尊稱耶穌

電影《尋秦記》舉行首映禮，林峯、滕麗名和郭羨妮表示已度期到內地宣傳，林峯指內地全國排片佔25%，望有好開始。有傳片中還有滕麗名前度郭政鴻參與，阿滕反問︰「有此事嗎？」林峯稱跟對方熟絡，「我也沒聽過。」阿滕又說以為無份拍，「因要拍《愛·回家之開心速遞》難度期，歐瑞偉同樣難度期。」

張繼聰全力宣傳《尋秦記》

郭羨妮笑言有給囡囡看「琴清」劇照，「她還是較喜歡現實中的媽媽。」形容母女關係似朋友。對於當年跟古仔的緋聞也翻hit，郭羨妮妙答：「當傳說流傳下去。」另外，張繼聰稱《尋秦記》上映後不需再宣傳《金童》。而對於《尋秦記》出盲盒閃卡，十盒佔九盒都抽中陳國邦，陳國邦反指︰「我班學生說好難抽中我！」歐瑞偉踢爆樊奕敏買40盒有廿張是林峯，陳國邦有11張，「我只有4張！」最難中是黃文標，「佢得1張！好矜貴。」問黃文標是否被古仔稱作「耶穌」？他笑說對方一句說話經已令他招架不住。

