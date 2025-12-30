Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尋秦記｜林峯孖滕麗名郭羨妮谷票房四出宣傳 黃文標被古天樂尊稱耶穌

影視圈
更新時間：22:45 2025-12-30 HKT
發佈時間：22:45 2025-12-30 HKT

電影《尋秦記》舉行首映禮，林峯、滕麗名和郭羨妮表示已度期到內地宣傳，林峯指內地全國排片佔25%，望有好開始。有傳片中還有滕麗名前度郭政鴻參與，阿滕反問︰「有此事嗎？」林峯稱跟對方熟絡，「我也沒聽過。」阿滕又說以為無份拍，「因要拍《愛·回家之開心速遞》難度期，歐瑞偉同樣難度期。」

張繼聰全力宣傳《尋秦記》

郭羨妮笑言有給囡囡看「琴清」劇照，「她還是較喜歡現實中的媽媽。」形容母女關係似朋友。對於當年跟古仔的緋聞也翻hit，郭羨妮妙答：「當傳說流傳下去。」另外，張繼聰稱《尋秦記》上映後不需再宣傳《金童》。而對於《尋秦記》出盲盒閃卡，十盒佔九盒都抽中陳國邦，陳國邦反指︰「我班學生說好難抽中我！」歐瑞偉踢爆樊奕敏買40盒有廿張是林峯，陳國邦有11張，「我只有4張！」最難中是黃文標，「佢得1張！好矜貴。」問黃文標是否被古仔稱作「耶穌」？他笑說對方一句說話經已令他招架不住。

相關文章︰尋秦記丨古天樂望打破《破‧地獄》單日票房紀錄 到廣州謝票首次不在港倒數 宣萱堅拒孖古仔跳唱 : 等下一世

相關文章︰尋秦記｜洪金寶三代同堂現身 孫仔好動踢腳想拍戲 洪天明遷居深圳被投訴

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
影視圈
4小時前
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
00:48
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
社會
6小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
5小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
1小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
4小時前
天王富貴親戚賀B仔滿月曝光超級豪宅 奢華大廳擺三棵巨型聖誕樹 身家30億常坐私人飛機代步
天王富貴親戚賀B仔滿月曝光超級豪宅 奢華大廳擺三棵巨型聖誕樹 身家30億常坐私人飛機代步
影視圈
6小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
2025-12-29 22:19 HKT
鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫
01:23
鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫
影視圈
8小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT