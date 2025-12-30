72歲鍾鎮濤公開抗老秘訣 投資保健品牌進軍北京 大女鍾嘉晴任市場部策劃

「凍齡男神」鍾鎮濤（B哥）現年72歲，日前他與女兒鍾懿（Blythe）在澳門出席公開活動時，身形挺拔，精神飽滿，兼且皮膚緊 實，看來宛若一位四十歲左右的壯年。

群星賀簽約

B哥接受媒體訪問曾表示，保養方式就是保持運動與維持工作節奏。其實B哥背後還有一樣秘密武器，就是他的賢妻范姜素貞。B哥太太范姜近日宣布投資保健品牌，聯手合作近三十 年的法國抗衰老教父級專家Dr. Chauchard，在北京成立抗衰老中心，將他們私藏多年的抗老體驗與專業方案帶給更多人。日前簽約儀式眾星雲集，梁家輝夫婦、曾志偉、邱淑貞夫婦、關之琳、杜德偉夫婦等圈內好友均到場見證，B哥表示：「歲月給我們的不應只是痕跡，也是智慧與活力。能將這份經過時間驗證的美好體驗分享 給更多人，是件很有意義的事。」B哥大女鍾嘉晴任該公司市場部品牌策劃。

據悉鍾鎮濤夫婦自1990年代起便是該團隊的長期客 戶，被視為維持鍾氏夫妻良好狀態的重要秘訣。此次投資合作，也源於夫妻與品牌創始人胡曉璃多年的深厚友誼，故決定以投資人身份共同推廣這份專業。