何沛珈開腔談「前度」阮浩棕  認已單身X個月  《東周刊》獨家爆2年情玩完

《東周刊》最近獨家爆「東張女神」何沛珈與「星三代」阮浩棕分手，結束兩年地下情，而分手的導火線除了因聚少離多外，更有傳是TVB嚴格執行「禁愛令」，不准旗下花旦小生將戀情浮面，對於結束兩年情，兩人先後以短訊回覆《星島頭條》，均統一表示：「我哋依然係好朋友。」

何沛珈已單身半年

今日（29 日）何沛珈到尖沙咀出席TVB節目《尋歡作樂的姐姐》記者會時，何沛珈承認現在是單身，至於是否因有傳是TVB「禁愛令」所致，她說：「無論公司也好，我們自己也好，都是想專注事業的。從來都不是別人給壓力我們，反而是我們會給壓力自己，總之就是要專注自己的工作。」至於已單身多久？她就表示是6個月內的事，現跟阮浩棕仍有聯絡，兩人依然是好朋友。

