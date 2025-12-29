原來視咁的丨電影《尋秦記》印證TVB對影視圈默默貢獻

講到近日網絡熱爆話題，非古仔古天樂、林峯主演，大除夕上映的電影《尋秦記》莫屬。筆者的社交網站，三朝五日就收到當年電視版《尋秦記》的短片。據報道該片首日預售場次有機會打破《破．地獄》的紀錄，有網友形容排片場次「密過巴士班次」。今次古仔、林峯、宣萱、滕麗名、歐瑞偉等原班人馬重聚，社交平台頻頻重現當年經典片段。有賴TVB大方借出昔日片段，讓觀眾重溫青澀的古仔與稚嫩的林峯，勾起一代人的回憶。這場跨越二十餘年的銀幕之約，不僅是情懷兌現，更映照出TVB作為電視機構，為整個影視圈默默耕耘的成就。

林峯相隔24年再演嬴政一角明顯成熟不少，而且更有戲味。

《尋秦記》是古天樂在TVB的其中一部代表作。

TVB對影視圈的貢獻，可體現於其「造星工場」對培育人才的堅持。藝員訓練班自創辦以來，不斷為華語影視圈造星，培育無數優質人才，電影版《尋秦記》正是最好的體驗。當年古仔憑TVB劇集嶄露頭角，《尋秦記》為他第二度奪得「本年度我最喜愛電視男角色」獎，憑此他闖入電影圈大展拳腳，成就今日的「古老闆」。當年此劇大膽起用新人林峯，他在電影《九龍城寨之圍城》的成功，印證TVB獨具慧眼，在栽培新人不遺餘力。從周潤發、劉德華、梁朝偉等影壇巨星，到杜琪峯、關錦鵬等知名導演，無數從TVB出來的創作者撐起華語影視圈半壁江山。

將劇集延伸至影圈

TVB不單成就海量影壇巨星，亦將劇集延伸至影圈。除《尋秦記》這部被譽為穿越劇鼻祖的經典外，細數還有以臥底為題材的《使徒行者》系列，從收視冠軍昇華到票房口碑雙贏的電影；《衝上雲霄》將航空題材配以勵志與溫情搬上銀幕；接下來的有《Laughing哥之變節》及《Laughing哥之潛罪犯》系列；《十月初五的月光》、《勁抽福祿壽》等，均是由TVB成功的劇集、綜藝轉化而成。

《使徒行者》是另一套由劇集變成電影的作品，佘詩曼演的釘姐不論電視或電影都有份參演。

「熊尚善」滕麗名在電影版《尋秦記》中繼續飾演善柔。

此外，電影版《尋秦記》參演的藝人中，不少仍為TVB效力，這份聯繫見證於《愛．回家之開心速遞》中觀眾熟悉的「熊尚善」滕麗名及「舅父」歐瑞偉。他們當年在電視版《尋秦記》飾演的善柔、陶管家將再度在大銀幕亮相，成為喚醒觀眾記憶的關鍵，為電影注入情懷。所以不少宣傳用的重溫片段，都見到二人身影，引發網友熱烈討論。而TVB為娛樂圈的貢獻亦盡在不言中。