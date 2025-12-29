許紹雄離世兩月許家再現歡顏 遺孀龍嬿而全晚表現令人驚訝 一頭白髮身形明顯消瘦

TVB「金牌綠葉」許紹雄（Benz雄）於今年10月因病離世，終年75歲，消息震驚娛樂圈。其遺孀龍嬿而及女兒許惠菁（Charmaine）在喪夫、喪父後一直表現哀傷，令人心痛。事隔兩個月適逢聖誕佳節，許家舉辦了一場溫馨的家庭派對，龍嬿而於曝光最新狀態，似乎在家人的陪伴下，已逐漸走出陰霾。

龍嬿而消瘦現身聖誕派對

在曝光的聖誕派對照片中，許家豪宅佈置溫馨，充滿節日氣氛。主角龍嬿而穿著深色上衣配白色背心，與女兒、妹妹陳寶儀及繼子一家等眾多親友齊聚一堂。從大合照可見，站在右邊第一位的龍嬿而面色紅潤，精神看來相當不錯，不過身形跟兩個月上山送別亡夫時明顯有消瘦之感。她手持聖誕禮物，與親友們一同開心合照，臉上掛著久違的燦爛笑容。而繼子一家三口就站在照片的左側。

龍嬿和外甥女玩作一團

在另一張照片中，龍嬿更與外甥女等後輩玩作一團，被逗得彎腰大笑，場面溫馨又歡樂。看來在家人的支持與陪伴下，龍嬿正努力走出喪夫之痛，以積極的態度迎接新生活。

許惠菁自爆每日以淚洗面

雖然母親狀態漸好，但女兒許惠菁對父親的思念之情仍溢於言表。她在社交媒體上載了一張花束的照片，並撰文向亡父抒發心情，她寫道：「呢個兩個月日日都喊，今日居然叻咗冇喊。爸爸，我會繼續加油，愛你。」，她更表示希望爸爸現時已在一處很好的地方，並指自己十分記掛亡父。

