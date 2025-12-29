NewJeans 5人合體無望 Danielle決定被ADOR解除合約 Hanni宣布歸隊

HYBE娛樂旗下的唱片公司ADOR今日宣布韓國5人組合女子組合NewJeans成員Hanni回歸組合，但跟Danielle解除合約，Minji的去留仍在討論中，代表NewJeans 5人復出無望。

向Danielle 家人和閔熙珍追究法律責任

ADOR表示：「在『專屬合約效力確認訴訟』判決確定後，本公司與 Minji、Hanni、Danielle 以及這3位成員的家人們進行了多次對話。Hanni 與家人一同訪韓，與公司進行了長時間的深度對話，度過了一段回顧往事並客觀審視事件的時間。經過真誠的溝通，Hanni決定尊重法院判決，繼續留在ADOR。」公司又稱經判斷「Danielle已難以作為NewJeans成員及ADOR旗下藝人繼續合作」，因此於今日正式通知解除專屬合約。公司又指Danielle令NewJeans回歸計劃推遲，計劃對Danielle的家人和ADOR前代表閔熙珍追究法律責任。而跟Minji的合約，ADOR解釋說：「和Minji進行了對話，為了加深相互之間的理解，一直在進行討論。」ADOR提到在對話過程中發現，成員因長期接觸扭曲且偏頗的資訊，對公司產生許多誤解，才導致糾紛。公司與藝人達成共識，認為為了恢復大眾的喜愛，即使需要時間，也必須以事實為基礎完全消除誤解。最後，ADOR表示將盡全力圓滿收尾，讓NewJeans能早日回到粉絲身邊。

Hyein與Haerin率先回歸

法律界指出，若僅對單一成員行使解約權，恐在後續判定信賴關係破裂責任誰屬時，對公司不利。對此，HYBE副社長朴泰熙僅回應，在正式立場對外發布前，無法進一步說明。去年11月，NewJeans單方面宣布跟ADOR解除專屬合約，官司於10月底落幕，ADOR獲判勝訴，與NewJeans的合約仍有效。上月初，成員Hyein與Haerin透過ADOR的官方發布率先回歸。