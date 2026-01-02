萬千星輝頒獎典禮2025丨葉蒨文有望奪飛躍女藝員 「島大女神」變曾展望女友 單親家庭成長選美入行

萬千星輝頒獎典禮2025／葉蒨文／飛躍進步女藝員｜香港電視廣播有限公司（TVB）年度盛事《 萬千星輝頒獎典禮2025》，定於2026年1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。葉蒨文獲提名《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步女藝員」，葉蒨文今年憑《奪命提示》及綜藝節目《女神配對計劃》、主持《2025香港小姐競選決賽》等的亮眼表現，以及與GM曾展望拍拖而成為話題人物，被外界視為得獎大熱門。

TVB頒獎禮2025丨葉蒨文憑《愛回家》入屋

現年33歲的葉蒨文，其演藝之路並非一帆風順。她於2016年參選香港小姐，雖然最終落選，但亮麗外型讓她獲得無綫電視的合約，並入讀演藝進修班，正式踏入娛樂圈。初期，葉蒨文的演藝事業發展未如理想，曾面臨開工不足、收入不穩的困境，甚至戶口僅剩下兩位數，但她依然堅持追夢。最終，她憑藉在《愛·回家之開心速遞》中飾演「島大女神」Candy一角成功「入屋」，大獲觀眾喜愛。

TVB頒獎禮2025丨葉蒨文憑是名校學霸

除了甜美外貌，葉蒨文更是一名不折不扣的「學霸」。她中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院，其後遠赴英國深造，先於劍橋視覺與表演藝術學校修讀藝術設計，再於著名的京士頓大學（Kingston University）取得服裝設計系學士學位。此外，多才多藝的她更考獲北京舞蹈學院中國舞12級資格，並曾加入劍橋大學的人聲合唱團，可謂動靜皆宜。

TVB頒獎禮2025丨葉蒨文單親家庭成長

葉蒨文在單親家庭長大，與母親感情非常深厚。雖然入行初期收入微薄，但她從不讓母親擔心，更視母親為人生榜樣。她曾在訪問中表示，母親是位女強人，獨力撫養三名子女，自己也希望能像母親一樣叻。

TVB頒獎禮2025丨葉蒨文與曾展望戀情受關注

感情方面，葉蒨文今年自爆結束了長達六年的戀情，回復單身大半年便參加TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》積極找男友。在節目中，她與曾展望（GM）成功配對，擦出愛火花。節目結束後，兩人公開承認戀情，並經常在IG上甜蜜互動，更不時以情侶姿勢接工作，事業愛情兩得意。

