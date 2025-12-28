張繼聰拉埋陳湛文「兄弟同心」為港片打氣 《金童》與《逆轉上半場》聖誕搞聯合謝票
更新時間：20:15 2025-12-28 HKT
發佈時間：20:15 2025-12-28 HKT
發佈時間：20:15 2025-12-28 HKT
聖誕檔期上映的兩部熱血運動電影《逆轉上半場》與《金童》，主創團隊昨日（27日）攜手舉行聯合謝票活動，《金童》主演張繼聰及《逆轉上半場》導演黃柏基、演員陳湛文、單焯翹與譚峻然等齊齊現身，團隊除了同觀眾近距離交流外，還送上親筆簽名電影球衣外套。
感謝影迷留港消費
張繼聰、陳湛文曾於《飯戲攻心》系列中飾演兄弟，今次再度「兄弟同心」為兩部電影一同拉票，張繼聰感性表示：「非常開心見到香港電影展現團結互助的精神，兩部作品互相支持，一起謝票。感謝這麼多觀眾入場，希望大家繼續支持香港電影，也支持Peter（陳湛文）的《逆轉上半場》。如果兩部戲都看，鬥志一定會更加旺盛，2026年就能無往不利！」
陳湛文分享：「我在《飯戲攻心》中演他三弟時，經已知道《金童》會拍攝。看見阿聰由最脹開始縮水，成套戲用條命來賣熱血的人也在現場，大家請繼續支持張繼聰！他在戲裏打拳，我在戲中教踢波，兩齣都是充滿能量的運動電影。感謝大家留港消費、支持香港電影！」
此外，單焯翹（阿倫）巧妙引用《金童》中的經典對白：「排骨就排骨，鉛筆就鉛筆，我係單焯翹！」譚峻然（肥B）則幽默笑說：「看完《金童》，我也愛上了凍賓7！」張繼聰讚賞二人用心觀影。兩部作品同樣是運動題材，傳遞堅持與拼搏的信念，今次聯手謝票不僅展現香港電影的互助精神，更為觀眾送上雙倍熱血與鼓勵。
