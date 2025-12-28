陳慧琳收埋個「男友」喺美國？風騷互動片曝光全程興奮尖叫 大讚靚仔兼技術高超
更新時間：19:00 2025-12-28 HKT
樂壇天后陳慧琳（Kelly）早前飛抵美國，舉行 《SEASON 2 萬人結界》北美巡迴演唱會。在工作空檔期間，童心未泯的她趁機在三藩市拍攝Vlog，與粉絲分享生活點滴，更挑戰了當地最熱門的無人駕駛的士，過程新奇又搞笑！
陳慧琳稱無人車為「Boyfriend」
影片中，陳慧琳表示在三藩市最想做的事就是體驗無人駕駛的士。從等待車輛到達開始，她就難掩興奮又緊張的心情。當白色的無人駕駛的士緩緩駛近並停在她面前時，陳慧琳更搞笑地說：「我個Boyfriend嚟接我啊！」，並大讚「好靚仔」，場面十分逗趣。
陳慧琳狂讚駕駛技術
坐上車後，陳慧琳對車內沒有司機感到嘖嘖稱奇，並全程開啟「模範女友」模式，對「男友」的駕駛技術讚不絕口。她一邊觀察車輛自動行駛，一邊大讚：「哇，你攞位攞得好準啊！」、「掟個彎掟得幾靚！」、「十分滿分！」。車輛的平穩、安靜和精準，讓她給出了滿分好評。
陳慧琳笑言未來不需要男朋友
這次超乎想像的完美體驗，讓陳慧琳不禁驚嘆科技的進步，更開玩笑地拋出金句：「嘩，未來啲人係咪男朋友都唔使要㗎啦？」笑指有如此可靠的自動駕駛技術，男人恐怕「冇定企」。
影片的後半段，陳慧琳搭乘無人駕駛的士前往連鎖百貨公司，本想購買電暖氈，卻被店內的聖誕節服飾吸引，完全忘記了原本的任務，更拿起一件閃亮的紅色聖誕外套試穿，盡顯可愛一面。這段有趣的Vlog不僅讓粉絲看到天后私下活潑的一面，也為她的美國演唱會之旅增添了不少話題。
