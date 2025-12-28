Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  曾被性侵女星聽道後獲益良多

影視圈
更新時間：14:00 2025-12-28 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-28 HKT

現年59歲、曾兩度奪得TVB「最佳女主角」的視后鄧萃雯（Sheren），近年將事業重心轉往內地，早前更憑藉參加《乘風2024》收獲大量好評，在內地人氣高漲。久未在香港公開露面的她，今年罕有地回港歡度聖誕，並以一個意想不到的身份——基督教傳道人，在台上分享生命見證，驚喜十足，引發全場矚目。

鄧萃雯最新狀態一流

從現場照片可見，鄧萃雯當日狀態極佳，身穿型格的棕色西裝外套，頭戴一頂充滿藝術氣息的畫家帽，不僅顯得臉色紅潤、神采飛揚，身材更是纖瘦無贅肉，完全看不出即將「登六」。整個人散發出一種沉穩而溫柔的氣質，時尚的帽子更為她增添了幾分少女味，凍齡功力令人驚嘆。她在台上拿著麥克風侃侃而談，分享信仰如何影響她的生命，神情真摯投入。

相關閱讀：鄧萃雯抱病演完話劇面青青  遭瘋狂粉絲包圍40分鐘  曝光真實人品：不要輕舉妄動

鄧萃雯分享令張文慈獲益良多

這次分享會吸引了不少圈內教友出席，當中包括她的好姊妹、前亞視花旦張文慈（Pinky）。張文慈事後在社交平台分享與鄧萃雯的合照，並發文大讚好姊妹的分享，她寫道：「前兩天去了聽Sheren的生命見證，她每一次的分享都給了我一種鼓勵和省思，她是我生命中一個好重要的姊妹，她一直給我很多人生的方向和教導。」字裡行間充滿了感激之情。

鄧萃雯張文慈是好姊妹

曾經勇敢自白年輕時遭性侵創傷的張文慈，近年在信仰中找到力量，而鄧萃雯的生命分享顯然也為她帶來深刻的觸動和療癒，讓她直言「獲益良多」。從她們與韓馬利的合照中可見，三位好姊妹緊靠在一起，情誼深厚，在主愛中互相扶持。鄧萃雯本人亦在IG感恩表示：「今年聖誕也有機會分享生命見證，實在感恩，述說耶穌降世對我的影響和意義。」

鄧萃雯單身26年？

鄧萃雯事業有成情路卻坎坷，曾承認介入江華跟麥潔文的婚姻當上小三，但之後決定主動提出分手，到99年跟鄭敬基分手之後就一直未有公開認愛，盛傳她單身至今。她曾表示不認為是失敗，並指結婚也不一定會開心。

相關閱讀：59歲兩屆視后拍《浪姐6》命仔不保？慘被粗暴攔截 高台被抬起險象環生

