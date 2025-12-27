關楚耀開匹克球場館不忘與前輩拍劇 向胡諾言取生仔經認與太太已準備有小朋友

胡諾言與關楚耀今日（27日）一起出席慈善音樂會，為大埔區送暖，胡諾言坦言希望藉着唱歌玩遊戲，可以給大埔附近的所有居民多一點歡樂，因為這段時間大家也經歷了一些不開心的事情，覺得需要慢慢復原。

關楚耀與陳庭欣參加比賽得亞軍

關楚耀指之前跟胡諾言合作過，不過已很久沒見面，提到早前開設了匹克球場館的他現在已變成生意人，他笑言自己正在與汪明荃、蔡少芬、朱茵等人拍新劇《風華背後》，不過他指還有兩三日就拍完，能與一眾前輩合作自己非常高興，又指早前與陳庭欣參加了TVB匹克球比賽，更獲得亞軍。

胡諾言想嘗試不同工作

胡諾言就透露最近更家人一起到外地滑雪，返港便開始工作，他坦言因近年少拍劇，所以也想嘗試不同的工作，提到可向關楚耀學做生意，他即爆對方剛才跟他講心底話，關楚耀即表示跟胡諾言傾有關小朋友的話題，因自己跟太太已準備好生小朋友，不過生仔方面就隨緣，而胡諾言就坦言一向覺得關楚耀是浪子，沒想過他會被太太收復及組織家庭。