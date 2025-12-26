姚焯菲幫鍾柔美拍拖解畫？一原因致「攬啜片」曝光 談TVB禁愛令6字總結李立仁緋聞

最近東周刊獨家爆出何沛珈和阮浩棕結束兩年情，除了因聚少離多之外，TVB執行「禁愛令」，禁止力捧中的花旦與小生將感情事浮面。不過近日鍾柔美（Yumi）疑似錯手在Ig Story po出與劉展霆錫錫照片，令戀情曝光。

姚焯菲指鍾柔美只是玩遊戲？

身為Yumi好友的姚焯菲（Chantel）和張馳豪今日（26日）出席工展會活動，談到Chantel是否未有跟Yumi一起參加聖誕派對？她表示跟家人渡過。提到可有見過Yumi緋聞男友劉展霆，Chantel笑言叫記者冷靜少少，以她所知Yumi跟一大班朋友當時參與聖誕派對，提到Yumi分享錫面相後秒刪，Chantel表示知道他們只是玩遊戲，甚至Tag了她，亦無理解發生何事，因為自己好早睡覺。

姚焯菲指鍾柔美劉展霆只是朋友

問到若然玩遊戲被懲罰要錫面可會接受？Chantel笑言視乎對象。對於Yumi可有跟她分享感情事，Chantel指剛從美國回港數天，未有談及什麼。談到yumi跟劉展霆是否在演出《青春本我》擦出火花，她表示當時一起拍劇也好老友。當追問可覺兩人合襯，Chantel表示在自己腦海中兩人一直是朋友。

姚焯菲6字總結李立仁緋聞

Chantel對於跟李克勤的長子李立仁（Ryan）同於美國的紐約大學升學，二人更傳出戀情。Chantel笑說：「呢個真係唔得，我哋太熟啦！佢成日笑我老，我只係大佢兩年。（介意姊弟戀？）我同佢都介意，所以我哋無考慮過。」提到她跟Ryan拖手拍片，她強調只是握手並到拖手，父母對這單緋聞覺得是天大笑話，李克勤亦沒有問到有關緋聞，又指跟Ryan只可以做朋友，因為大家講太多要落地獄的笑話。

姚焯菲談TVB「禁愛令」

提到TVB執行「禁愛令」，Chantel表示未有聽聞過，公司亦未有提及。問到她將來拍拖會否公開，她表示不能為未來的自己講說話，至於會否勇敢公開戀情，則表示到時睇情況。問到可覺Yumi挑戰公司的「禁愛令」，她笑笑口表示不知道，但二人若然真的拍拖好驚訝，因為幻想中的他們是朋友。問到可會祝福Yumi，她表示會支持對方任何選擇。

姚焯菲冇去過李克勤屋企

談到美國讀書生活，Chantel表示感覺好熱血，大家也是喜歡音樂會交流，氣氛十分好。談到李克勤開口叫Ryan與Chantel在美國讀書要互相照應，她說：「下！佢照顧我？不過佢認路好叻，我就好差。」她更透露Ryan聖誕節已回港，但並非一齊返來，對方比她早返，又指未約李克勤飲茶，也未曾到過對方家中作客。

姚焯菲後台探炎明熹

提到她在平安夜出席好友炎明熹個人演唱會，對方在台上落淚。Chantel表示曾到後台探訪；知道對方好感觸，因為GiGi忙於拍照未有時間傾計。提到Chantel、Yumi與Windy（詹天文）將會在佛山開騷，Chantel表示還未邀請GiGi睇騷。至於早前Windy在網上因大埔宏福苑事件失言，Chantel坦言自己緊張也會失言，所以要小心。

張馳豪：Po相之前要諗清楚

同場出席的張馳豪，談到可有恭喜Yumi拍拖，他表示只是揣測，以自己所知當時他們一班人玩「Truth or Dare」遊戲，但不知對方在社交網秒刪相片，可能事後覺得令大家有揣測。談到他可接受玩遊戲錫面，他笑言自己年紀比較大好少參與派對，晚上12時就睡覺，又認為Po相之前要諗清楚。談到可會慶幸無份參與派對，他表示休息好重要。對於TVB執行「禁愛令」，他說：「有咩？有呢樣嘢咩！不過做呢行都聽過有人講。」

張馳豪：公開戀情好處多

談到將來拍拖會否公開戀情，他坦言覺得拍拖要睇時機，認識一定程度才公開，但公開好處會更多，可以去行街。問到是否很羨慕曾展望與葉蒨文，他笑言自己不會放閃，並會做正常人做的事，例如：陳豪夫婦，大家都喜歡。談到可會鼓勵Yumi公開戀情，他笑言不知道有無戀情，公開戀情不到自己話事。

張馳豪：「星夢」成員都好襯

問到可覺兩人合襯，他指所有「星夢傳奇」成員都好襯，因為出現好多螢幕CP。談到Yumi跟劉展霆是錫面相，當張馳豪睇相片時皺眉頭，睇完一輪後，解釋指他們一班人老友的程度不是太激，大家玩遊戲要夠老友先玩得放，又指Yumi不好的地方，就是今次po相之前未考慮清楚。

