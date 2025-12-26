Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

丁子朗聖誕節銅鑼灣大暴走 為「男配角」拉票作最後衝刺

影視圈
更新時間：21:15 2025-12-26 HKT
發佈時間：21:15 2025-12-26 HKT

丁子朗憑劇集《俠醫》中鄧世鏗一角的精湛演技，成功入圍今年《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳男配角」最後十強。昨日（25日）適逢聖誕佳節，丁子朗驚喜現身銅鑼灣鬧市，近距離向市民拉票，吸引大批粉絲及路人圍觀，場面熱鬧非凡。

丁子朗與支持者見面兼派禮物

為了增加聲勢，昨日現場更設有丁子朗的應援車，車身不停播着他在《俠醫》中的片段，他更在銅鑼灣街頭與支持者見面及大派禮物，連路過的叔叔都大讚他「靚仔」。丁子朗感性表示，能夠憑「鄧世鏗」一角獲得大眾認同已是極大鼓舞，希望趁著節日親自答謝觀眾的支持，於是決定「落區」與大家見面。
丁子朗在《俠醫》中突破以往形象，詮釋角色內心的掙扎與情感戲，深受劇迷好評。不少現場市民表示，會將手中的一票投給這位努力的演員，期待他在頒獎典禮上能旗開得勝。

