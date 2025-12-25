迪士尼音樂劇《獅子王》女星身中數刀亡遺3歲兒 警方拘男友控一級謀殺罪

曾在迪士尼音樂劇《獅子王》扮演幼年版「娜娜」的前童星Imani Dia Smith周日（21日）被刺身亡，終年26歲。據知新澤西州愛迪生市警方接到911報警電話後趕到現場，發現Imani身中數刀，雖已立即送她到醫院搶救，最後仍宣布死亡。

眾籌殮葬費

據密德瑟斯縣警長辦公室透露，一名男子因涉嫌與此案有關而被捕，該名男子名為Jordan Jackson-Small，現年35歲，警方指他與Imani早已認識，此案並非隨機暴力事件。目前被控一級謀殺罪、二級危害兒童福利罪、三級非法持有武器罪和四級非法持有武器罪。他正被關押在密德瑟斯縣成人懲教中心，等待審前拘留聽證會的結果。警方強調與所有刑事被告一樣，對Jordan僅為指控，在被證明有罪之前，他都被推定為無罪。

而Imani的姑姐在GoFundMe上發起籌款活動，為Imani籌集喪葬費及其兒子的治療費用。目前，該募款頁面已籌集超過5.8萬美元（約44.8萬港元），現時目標金額為8萬美元（約61.8萬港元）。在GoFundMe的募款頁面描述中，她的姑姐聲稱Jordan正是Imani的男友。姑姐表示：「Imani本該擁有美好的人生，她活潑開朗、充滿愛心，才華橫溢。她是一位真正的全能藝人，最值得一提的是在百老匯迪士尼音樂劇《獅子王》中飾演幼年娜娜——這段經歷充分展現了她帶給世界的快樂、創造力和光芒。」