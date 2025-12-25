碧咸出動電鋸佈置聖誕樹歎足療 懶理反骨大仔Brooklyn借歌詞譏諷

聖誕節應是充滿愛和歡樂的節日，但碧咸家逆子Brooklyn卻選在此時向家人報復，在社交平台上載暗諷家人的短片。

事緣日前有報道指碧咸（David Beckham）和太太Victoria在社交網取消關注Brooklyn，三仔Cruz幫父母澄清，並踢爆是Brooklyn在社交網封鎖了父母。消息傳出後，為Brooklyn帶來不少負評，疑因此以短片向弟弟反擊！

碧咸家羅生門

短片中，Brooklyn在街頭漫步，背景音樂是Lady Gaga的歌曲《Telephone》。在歌曲眾多句歌詞當中，Brooklyn偏偏只選播「抱歉我聽不到你說話，我有點忙」這一句，還用粗體字標出了歌詞，擺明是向家人示威。網民則群起圍插：「這是發給被你拉黑的父母嗎」、「竟然對父母這樣說」、「你是在忙還是在屏蔽他們」，據知這次封鎖風波，源自Victoria對Brooklyn烹調雞肉的視頻畀like，網民紛紛敦促他與父母和解，對媽媽伸出橄欖枝的做法反而令他更反感，並因此拉黑父母。

雖然慘被衰仔拉黑，碧咸夫婦仍堅強面對，與家人開心過節。碧咸家成員更在IG分享一家人歡度佳節的細節。例如在碧咸夫婦上載的一條視頻中可看到碧咸在鋸聖誕樹，又把樹搬回家中及親自裝飾。而Victoria分享的另一段片段中，可見碧咸正在享受足療，Cruz則彈着結他，跟着播放中的Spice Girls名曲《Viva Forever》在哼唱。之後Victoria又發限時動態，大晒由乖仔Cruz為她調製的雞尾酒。

另外，次子Romeo亦上載了與細妹Harper的溫馨互動相，一家人開開心心，似乎未為Brooklyn的缺席而感到不開心。