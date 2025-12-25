ROVER聖誕報佳音 新歌三角戀苦主原來係羅子熙 希晉贈丘藍奪冠錦囊

樂隊ROVER的成員陳鎮亨（亨仔）、王希晉、卓金樂（Kim）和雷濠權（Jason），以及《全民造星V》參加者羅子熙（Hei ）、《全民造星VI》打入十強的34號丘藍，昨平安夜（24日）現身商場報佳音外，獻唱多首歌曲，包括新歌《容許我為你鬆手》，吸引大批粉絲支持。

上得台就唔好怯

Rover 4子表示第三次在節日出席活動與粉絲見面，Jason笑言完成工作會同女友見面拍拖。提到亨仔、希晉、Kim單身，何不「掹車邊」跟往Jason？希晉笑指︰「Jason都冇咩地方去，都係同女友一齊打鼓。」新歌《容許我為你鬆手》談及三角戀，希晉笑言故事主人翁來自朋友故事，在旁的Hei自認主角是他本人。希晉指有意把歌曲製作多一個Band version，加入Hei一齊演繹。提到該MV由Jason和Kim參演，Kim形容他們分工合作，演唱就交畀亨仔、希晉，Kim笑言想拍戲，「趁呢次拍MV汲取經驗。」

提到希晉與Hei推出另一首新歌《⁠秋風吹起掛念》，希晉笑指︰「同佢有一日冇嘢做，就話不如創作一首周杰倫風格嘅歌！」另外，《全民造星VI》決賽於下月4日舉行，希晉明言在街頭busking時經已認識丘藍，又讚對方彈結他迷人。丘藍參賽時被指沒太大信心，談到可有貼士給丘藍，希晉說：「最緊要享受舞台，唔好怯，始終比賽得一次，留下深刻印象畀各位評判就OK啦！希望佢決賽有好成績。」

