江若琳結婚周年直言沒有七年之癢  自揭生仔後曾嚴重忽略蕭唯展

現年38歲的江若琳與蕭唯展（前名蕭潤邦）於2018年結婚，二人向來非常恩愛，不時在網上放閃，2023年誕下寶貝仔Owen後，一家三口十分幸福。昨日（23日）是二人的結婚7周年，江若琳在社交網感性分享感受。

最好的時光

江若琳在社交網貼出多張當年結婚的照片，當中還有不少一家三口的溫馨合照，她直言二人沒有七年之癢，亦感激結婚多年夫妻仍然是對方的避風港。江若琳寫道：「今日係我同老蕭結婚7周年啦，7年我地並無7年之癢，首先我哋無呢個時間同精力，無論外邊幾大風大浪，我哋仍然係對方最安心嘅避風港。」她續指很多人說生小朋友後是婚姻最大的考驗，「的確，曾經因為兒子嘅出現，我嚴重忽略左另一半，但感恩嘅係，老蕭總會懂得係我最迷失嘅時候帶返我去佢溫暖嘅懷抱，令我知道我不是孤身作戰，除了孩子，我一直都值得被愛。」

江若琳表示7年前雙方許下承諾給對方最好，7年後夫妻一齊努力給Owen最好的，並公開發表愛的宣言表示：「我哋之間一直都冇任何華麗既儀式感，簡簡單單食個飯，攬住眼前呢個我地婚姻中最好嘅禮物，就係人生最幸福嘅事！老公~我哋會一直幸福到走到老！7周年快快樂樂，love you~」