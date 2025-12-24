孫耀威父離世以飲食麻醉自己︰匿喺廁所喊 巡唱壓軸選址紅館

差不多半年未有在港演出的孫耀威（Eric），昨晚在《普世平安星光夜音樂會》上表演。他透露之前爸爸身體欠佳，故今年往返香港次數極多。Eric憶起8月在汕頭舉行演唱會，他在綵排完便飛車返港，原來醫生通知12個鐘內要所有親人到來，他妹妹從瑞士返港；而妹妹的兒子也從外地返港，大家陪伴着爸爸。孫父在八月尾離世。

自愧不如歌神學友

Eric表示沒有公開此事，因為他好亂，便「收埋自己一段時間」，當早前看到香港不開心的新聞，與災民相比，覺得自己不算慘。問到爸爸有何遺願？Eric指爸爸大男人，父子之間是火星撞地球，就像兩頭雄獅在吵架；而10多年前爸爸卻受他感染信教。Eric表示，爸爸突然眼中風雙目失明而崩潰，之後便跟隨他返教會，「爸爸在台上的一番話令我感動，爸爸說以往自己甚麼也看得見，卻看不到家人那麼愛錫自己，現在甚麼也看不到，竟看到家人的一份愛。這番話令我哭個不停，他的心情好多了，我們的關係也融洽了。」問他現在心情是否回復？Eric透露，老婆在半夜時不見他在床，他其實躲在洗手間哭，他形容：「好慘，爸爸走之前兩個月，家中的貓也離開了。過去一年真的十分害怕夜晚收到電話，不是爸爸就是家中的貓狗有事。」Eric稱多了回港是為了陪伴家人。

音樂會上表演者還有衛蘭、衛詩、王祖藍、杜麗莎、孫耀威、王菀之、吳文忻、喬宏遺孀小金子等。Eric唱新歌《WAKE》，他既掛念香港的食物也掛念香港的樂壇。問到是否準備在香港舉行演唱會？他表示會繼續內地、馬來西亞巡演，明年於台灣小巨蛋辦個唱，形容台灣是他出道的地方；而壓軸巡唱則打算選址香港，稱紅館是他的情意結。問到是否得知張學友剛剛打破了譚詠麟在紅館創下演唱會最多場次記錄？Eric指兩人也是神人，說：「學友哥哥真是超級勁！在內地看他演出的短視頻也替他肉痛。我做直播連續唱幾日，我比他年青十多年，就算我十年前像他這樣唱也捱不住！他百多場的巡演，有時狀態高低起伏，他也是人，我也經常為他點讚，香港歌手是全世界聲帶最襟捱的人，沒有其他地方會連續唱幾十場。」

問他是否需要開始操練身體？Eric指有需要，形容︰「現在是我人生最肥的時刻。」透露爸爸離世後，他瘋狂地以飲和食來麻醉自己，肥了20磅，笑指老婆和他一樣肥，「綵排時車婉婉、王君馨坐在我兩旁，兩人在談論生仔後肥了多少磅，我則說，我老婆沒有生也像你們肥了幾十磅，（老婆聽到會嬲？）我們一起減肥！」