衛蘭為姜濤祈禱感「得意仔」孭巨大壓力 衛詩親歷戰事匿防空洞猶有餘悸

影視圈
更新時間：13:18 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:15 2025-12-24 HKT

衛蘭（Janice )和妹妹衛詩（Jill）、王祖藍、杜麗莎、孫耀威、王菀之、吳文忻等昨晚（23日）到西九文化區竹翠公園，在《普世平安星光夜音樂會》上演出；同場還有喬宏遺孀小金子。

聖誕留港陪爸爸

Janice早前擔任姜濤演唱會嘉賓，姜濤表現得手足無措，她卻看不出來，並以「得意」形容姜濤。她感開心認識對方，稱第一次見面時便為他祈禱，感到他可能承受大壓力，故向對方分享信仰。問可會合作？她說不介意合作，指姜濤聲線獨特，一聽便能認出，若然合作能唱R&B類型歌曲。談到Janice較早時間在其演唱會邀請了冼靖峰擔任嘉賓， 她形容對方十分努力，故很欣賞他，該給予他機會，讓更多人認識他，說：「他很乖仔！」此外Janice正在錄製新碟，之後便會繼續巡唱工作，明年二月到加拿大演出。而妹妹Jill表示努力上課學習作曲。兩人透露在聖誕節會留港陪伴爸爸及親人。

Jill在台上憶述，2023年10月身在以色列探訪孤兒院，一天突然聽到爆炸聲，她完全不相信是戰爭，後與朋友們走進防空洞，防空洞內有一個鋼琴，他們一起唱歌敬拜及祈禱。受訪時，Jill稱在防空洞待了很久，十分害怕，三個鐘後走出來，又再重返防空洞，出出入入多次。Jill在台上演唱《避難所》，形容是其心聲，問以後是否不敢再去以色列？她說：「真的有點驚，猜不到以色列何時再發生那種情況，當地人每日也不知道何時又會聽到爆炸聲。」

