Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 屢傳婚變舉家決定做一事：真的好辛苦

影視圈
更新時間：14:29 2025-12-24 HKT
發佈時間：14:29 2025-12-24 HKT

現年51歲的洪天明與2006年香港小姐亞軍周家蔚（Janet）結婚13年，育有分別12歲的大仔洪大仁，和10歲的細仔洪竟琋，一家四口看似生活美滿，但近年有指洪天明因長駐內地工作，令到夫妻經常分隔兩地，婚變傳聞不絕於耳。昨日（23日）周家蔚在小紅書拍片透露，他們舉家已搬到深圳居住，複式大屋「凌亂」中曝光。

洪天明搬屋弄傷腰

周家蔚發文寫道：「我們從香港来到深圳啦！#搬家 #相親相愛一家人」影片中的周家蔚坐在太陽椅上，身處戶外地方，背後有一片草地，一邊歎着咖啡，一邊以很普通的普通話分享是次艱辛的搬家過程，兩公婆齊齊弄傷腰部：「其實我們搬過來都不容易，非常辛苦，我這一輩子也不再搬家了......搬家的時候，你看我老公一條毛巾背東西，真的好辛苦，他把整家所有東西都扛上了，我們兩個都一直穿着那個腰封，因為那個腰不停的弄傷，但沒辦法，我們兩個都要扛對吧！」

相關閱讀：洪天明承認周家蔚多次提離婚  流男兒淚指太太「可以得到更好」  自嘲冇吸引力惹飛來蜢

 周家蔚洪天明親力親為

她又表示因為怕貴重物品弄破，未有找搬屋公司，因此要親力親為：「我們也沒有請搬家公司過關，甚麼都是我們自己來的，因為我們怕搬家公司把我們貴重的東西弄壞，所以就自己來，通過這一次的搬家，很多人都看得出來，我們一家人相親相愛很幸福。我們可以同甘也可以共苦。」

相關閱讀：周家蔚被爆與3男夜蒲傳婚變   《東周刊》獨家直擊洪天明一家合體   夫妻蹺手影全家福

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
8小時前
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅 妻子爆閨房樂：他真的很強 曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
4小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
23小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
19小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
21小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
18小時前
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
影視圈
5小時前