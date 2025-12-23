Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿信上海演唱會墮台後報平安 已到醫院檢查獲F3獻吻

影視圈
更新時間：13:45 2025-12-23 HKT
發佈時間：13:45 2025-12-23 HKT

台灣天團五月天主唱阿信近來與F3（言承旭、吳建豪、周渝民）舉行《F☆FOREVER恆星之城巡迴演唱會》，昨晚（22日）四人於上海舉行的演唱會上發生驚嚇一幕，阿信不慎從舞台邊緣墮下，引發全場粉絲尖叫，幸好只是雙手擦傷流血，及後亦有再次上台繼續演出，阿信在演唱會結束後親自在社交網報平安。

醫院檢查一切平安

昨晚演唱會結束後，阿信的所屬公司相信音樂就於微博發文表示：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。 ​」阿信亦有於其個人社交平台報平安謂：「史上第一個集全F3的吻的男人，謝謝大家關心 醫院檢查一切平安 我愛你們大家！」粉絲見他還懂得開玩笑，立即放下心頭大石。

