崔碧珈與Rocky撇清關係 疑速轉健身室以避緋聞

影視圈
更新時間：15:15 2025-12-22 HKT
發佈時間：15:15 2025-12-22 HKT

現年37歲出身富裕的崔碧珈（Anita）自與吳浩康甩拖後，將感情事低調處理。早前，她卻因在交平台大晒與前港男鄭健樂（Rocky）的親密合照，男方更將FB改Status，註明「戀愛中」而驚爆父女戀。不過其後峰迴路轉，雙方都公開澄清只是「好朋友」。

崔碧珈向Rocky派「好人卡」

崔碧珈否認與Rocky 的戀情，但就向Rocky派「好人卡」指對方是認識的人當中最高分的男人，而昨日（21日）冬至，崔碧珈在社交平台分享一張去健身室的照片，相中見她戴上口罩cap帽，著上運動bra ，大曬渾圓上圍兼纖腰，火辣吸睛，她留言寫道：「祝大家冬至快樂！運動完可以同屋企人食餐好。」網民留言追問：「Rocky仲有冇做你教練？」亦有人從她身後的健身器材和環境推斷，估計崔碧珈已火速轉場，到了另一間新的健身室做gym。

