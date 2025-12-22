原來視咁的丨《新聞女王²》《金式森林》《巨塔之后》 3台慶劇鼎足萬千星輝頒獎禮

《萬千星輝頒獎典禮2025》投票選出心目中視帝、視后等共14個獎項，今個星期日晚11時59分截止，各位觀眾還有大把時間，為你支持的藝人投下肯定的一票。頒獎禮會在明年1月4日在澳門上葡京綜藝館舉行，記憶中今年已經是該集團連續第3年為TVB提供頒獎禮場地。結論好簡單，《萬千星輝頒獎典禮》作為業界極具代表性的盛典，自然吸引同樣優質的機構合作。

阿佘憑上一輯《新聞女王》第3度封后，今次亦憑《新聞²》成賽前大熱。

郭晉安在《金式森林》的演出，被視為「教科書」級演技。

頒獎禮的目的是表彰及嘉許TVB台前幕後過去一年的演藝成就，同時選出廣受大眾歡迎的電視節目，砥礪各人來年更加努力。今年選情一如以往激烈，綜觀形勢3部台慶劇《新聞女王²》、《金式森林》、《巨塔之后》在最佳男女主角、男女配角獎項中佔先機。單是《新聞女王²》在上述4大獎項中，10強名單中已獨攬共10個提名。先講最佳女主角獎，《新聞女王²》阿佘佘詩曼、李施嬅齊齊入圍，記得阿佘憑上一輯《新聞女王》第3度封后，更歷史性成為三料視后；今輯她延續Man姐的強大魅力，將新聞人的專業與堅持詮釋得淋漓盡致，憑藉深厚的觀眾基礎與角色配合，形成雙重優勢，無可厚非成為賽前大熱；李施嬅則憑藉阿佘的精彩對手戲突圍，具備黑馬潛質。當然同組的宣萱在《巨塔之后》中極具感染力的演出，獲網民激讚，加上近日受電影版《尋秦記》加持，實力不容小覷。而陳曉華在《金式森林》中一場8分鐘喊戲有脫胎換骨的演出，為她增添不少票源，有力首度挑戰視后寶座。

宣萱在《巨塔之后》具感染力的演出，實力不容小覷。

龔慈恩一鏡到底近11分鐘讀白戲份，獲洗版式正評，成女配角大熱。

至於視帝之爭形勢頗為微妙，郭晉安挾三屆視帝的實力，在《金式森林》的演出遊刃有餘，將角色的城府、抑壓與憤怒拿捏得極為準確，被視為「教科書」級演出。對手中首選黃宗澤，他贏過「大灣區最喜愛TVB男主角」，但跟視帝榮譽仍擦身而過，今次黃宗澤憑着《新聞女王²》中Kingston角色深入民心，將職場野心家的傲慢與自負發揮得淋漓盡致，難得是演來並不討厭，反而被網民讚他為「迷人反派」，「飲奶」表情包亦被瘋傳，跟同劇中珍珠奶茶不離手的飛爺鄧智堅相映成趣。講到黑馬人選要數到《巨塔之后》的陳展鵬，一如以往貫徹本格演出，憑紮實的演技及讀白，有望再添一座視帝獎項。

鄧智堅科班出身有力一爭

男女配角獎項的爭奪，可以形容為一場「內卷」式的角逐。名單中《新聞女王²》先後有鄧智堅、何廣沛、吳業坤，高海寧、王敏奕、蔣祖曼及龔慈恩。不能不提的是劇中龔慈恩一鏡到底近11分鐘獨白戲份，獲洗版式正評，有網民更一再翻睇回味，理所當然成為大熱門。男配角獎人選平心而論，筆者心儀老戲骨《麻雀樂團》姜大衛，深邃的眼神笑中隱藏計算，到「改邪歸正」後又能稱職做他的慈祥老人，角色轉變的拿捏精準，確實值得一座獎項。之前提到的鄧智堅正宗科班出身亦有力一爭，他的演出可以用「談笑用兵」來形容，珍珠奶茶不離手，已成為他劇中標記。

