福原愛宣布與「姦夫」結婚兼懷孕 為留日產子感困惑不安 前夫江宏傑兩字回應

影視圈
更新時間：13:26 2025-12-22 HKT
發佈時間：13:26 2025-12-22 HKT

日本前乒乓球手福原愛在2021年爆出背夫在橫濱約會大學師弟，導至與台灣乒乓球手丈夫江宏傑離婚收場，兩人共同撫養一對子女。形象受損的福原愛將工作重心轉回日本及到內地發展。近日她接受日媒專訪，開心宣布懷孕喜訊，同時證實已於夏天登記結婚，對方就是當初被拍到的橫濱男。

福原愛證實與橫濱男結婚

福原愛近日挺著孕肚接受日本傳媒訪問，她表示2021年底與江宏傑離婚之後，她和橫濱男正式開始交往，當時根本沒想過會再度步入婚姻，「連我自己都對現在的狀況感到驚訝」，直到對方提出「作為家人一起走下去」，讓她開始動搖，最終兩人於夏天登記結婚。對於前妻找到歸宿，江宏傑透過經紀人表示：「祝福。」

相關閱讀：福原愛傳收入暴跌月薪近7萬比同行低 供唔起1600萬豪宅要搬走放租

福原愛對於新生命的到來很開心

福原愛又稱結婚不久後就發現懷孕喜訊，對於新生命的到來很開心，然而這是她第一次在日本生產，醫院的流程和台灣截然不同，讓她感到相當不安與困惑：「很多人會說，第三胎了應該不會緊張吧，但完全不是那樣。」回顧與橫濱男的關係，福原愛表示，她是在與江宏傑離婚後、也就是2021年底後，才開始與對方正式交往。她指出，最初與對方交往時，從未想過會再度步入婚姻，連自己都對目前的狀況感到驚訝。不過，在歷經離婚與爭取子女監護權的紛擾後，她感受到對方始終支持著她。

福原愛曾不執着與橫濱男的婚姻

福原愛表示，自己與橫濱男當初對婚姻沒有特別執著，只希望能彼此信任，但最後對方的家人表示，「不如結婚，作為一家人一起走下去如何？」正因為這樣，她才開始思考，或許結婚會是一件行得通的事。兩人也在今年初夏完成登記，並在之後確認懷孕。 對於生產，儘管福原愛坦言感到不安，但對於新生命的到來仍感到由衷的喜悅，「家裡能多一位成員，這件事本身讓我覺得很開心。」此外，她也表示，希望藉由這次專訪，向在過去風波中受到影響的親友和工作夥伴致歉。她強調，之所以覺得必須親自說清楚，是因為牽涉到她珍貴的孩子，也不希望一直支持她的人產生誤解。


相關閱讀：福原愛赴台見仔女接走後失聯 前夫江宏傑嬲爆：這樣叫做善意？

江宏傑福原愛曾令人稱羨的神仙眷侶

江宏傑和福原愛原本是令人稱羨的神仙眷侶，兩人的婚宴選在當初相戀的東京迪士尼樂園舉行，非常浪漫。不過婚姻僅維持5年，2021年福原愛被爆出外遇，形象重創，江宏傑向福原愛訴請離婚，後來因家人關係，雙方打了跨國官司。福原愛和江宏傑的跨國官司纏訟近3年，福原愛因不滿法院強制執行命令，竟逃往大陸，被律師勸告態度要改，直到2024年3月15日透過國際記者會宣布和解，當時她向大家鞠躬致歉：「大家好我是福原愛，非常感謝大家在百忙之中能參加這次記者會，因為我的關係讓大家困擾及擔心，非常抱歉。」

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】

