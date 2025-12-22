70歲姚煒風采完勝趙式芝 自爆女兒失禮鄧麗君竟感驕傲 曾因同性結婚撞頭埋牆斷關係

曾被形容為「最有女人味的女人」的姚煒在1977年戀上富豪趙世曾轟動全城，到了1979年，姚煒未婚誕下女兒趙式芝（Gigi）後未能維繫關係，女兒滿月後最終分手收場。直到趙式芝6歲的時候，姚煒與美國華僑余祝強結婚並育有一子，可惜依然離婚。趙式芝曾與波爾錶太子女楊如芯（Sean）有過一段婚姻，當時不單遭爸爸趙世曾公開反對，更一度揚言出價5億港元為愛女招親。

身為媽媽的姚煒亦公開反對女兒的同性婚姻，母女關係陷入僵局，斷絕來往兩年，到了2019年，趙式芝被爆已經結束七年同性婚姻，姚煒曾冷笑說：「我根本覺得好好笑，根本都唔承認嗰個結婚，離乜嘢婚？所以一笑置之。」不過多年後姚煒自省過往教女無方，嘗試慢慢改變自己，並改善跟女兒的關係，關係重修舊好，不時會食飯碰面。日前姚煒罕與女兒合體，在小紅書大談母女的相處點滴。

鮮有露面的姚煒依然風情萬種

在短片中，鮮有露面的姚煒依然風情萬種，一頭金色One-length筆直短髮，皮膚白晢凍齡力驚人，反而女兒趙式芝保養不及媽咪，臉上留有不少歲月痕跡。趙式芝用上海話讚媽媽很漂亮，氹得姚煒很開心並笑言來湊個熱鬧，姚煒坦言覺得女兒一點也不像自己，反而更像爸爸，但個性有點像她：「我很喜歡她這一點，功勞這個應該我有點，我從小管教她非常嚴格。」姚煒稱有次鄧麗君到香港後，表示很想見她的女兒，於是將趙式芝打扮得很「漂漂亮亮」，誰料到當女兒見到鄧麗君後竟然全程躲在媽媽身後，怎樣也不願意出來打招呼，弄得姚煒很生氣：「回家以後我就罵她，我說媽媽怎麼教你的？你怎麼會個樣子？後來我慢慢也知道女兒，她不喜歡穿裙子，我非常喜歡她的個性，非常堅強。吃得苦中苦方為人上人嘛。」

趙式芝稱媽媽對她的教育非常嚴格

趙式芝曾表示從小在爸爸跟媽中間兩家兩邊走，媽媽對她的教育非常嚴格，6歲時因因媽媽再婚而去了美國，到了13歲又被爸爸送去了英國讀書，姚煒亦有提及此事，她稱離開前給了一點錢女兒，但女兒卻將錢放回媽媽的枕頭底，沒有將錢帶過去。其後趙式芝趁假期到非洲打工3個月：「我去接飛機，跟她擦肩而過，我沒有認出她，她去的時候140磅，回來的時候不到100磅，我說我認不了你，但她說『媽媽我很開心，媽媽你知道嗎，很多人追求的不是物質上的，很多人需要愛』。這個女兒真的有時候令我很擔心，有時候令我很心疼，但是我真的越來越愛她，她是一個非常好的孩子，現在住的跟女兒比較近，就是希望能夠多看到她。」

姚煒曾與女兒因同性結婚發生衝突

姚煒曾表示因為女兒趙式芝跟同性結婚，母女之間發生衝突：「每一個父母都希望自己子女有幸福生活，初時我聽到，真的很傷心，撞頭埋牆，想死。後來她和朋友來家裏，我會阻止、會破壞，破壞很多次，女兒不聽，就跟她身邊那個說，說到她哭。最不開心是她說要去法國結婚，知道之後我整個人的思維和情緒又再崩潰，大聲嚎哭，差不多兩星期，我跟她說我不想再見她，想跟她斷絕關係，自己思維太極端。」雖然試過有一次禱告，姚煒聽到神說：「你這樣的情緒，到底是為了我，還是為了自己的面子」，但當時她不明白箇中道理，直到一次飯局，姚煒終於有所領悟：「女兒本來說與我去教會，不過我一站起來罵她，還立刻衝入房坐在牀上哭，我又變得不正常，向女兒跪低拜着說：『唔該你畀啲生存空間我啦。』然後又撞頭。」聽到女兒的一番話，姚煒終醒過來：「她執着我的頭說：『你十六年前撞頭埋牆，十六年後又撞頭埋牆，你是甚麼基督徒？』當時好像一盆冷水淋下來，她憤怒地離開後，我就看到耶穌掛在十字架上，心想我有甚麼大仇口，要跟女兒感情發展到如此地步呢？那一刻我立刻跪低跟神說求祂改變我，由那刻開始不計較別人的錯對，做好我自己。」姚煒和趙式芝的關係自那次起大大改善。