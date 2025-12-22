Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

70歲姚煒風采完勝趙式芝 自爆女兒失禮鄧麗君竟感驕傲 曾因同性結婚撞頭埋牆斷關係

影視圈
更新時間：12:27 2025-12-22 HKT
發佈時間：12:27 2025-12-22 HKT

曾被形容為「最有女人味的女人」的姚煒在1977年戀上富豪趙世曾轟動全城，到了1979年，姚煒未婚誕下女兒趙式芝（Gigi）後未能維繫關係，女兒滿月後最終分手收場。直到趙式芝6歲的時候，姚煒與美國華僑余祝強結婚並育有一子，可惜依然離婚。趙式芝曾與波爾錶太子女楊如芯（Sean）有過一段婚姻，當時不單遭爸爸趙世曾公開反對，更一度揚言出價5億港元為愛女招親。

身為媽媽的姚煒亦公開反對女兒的同性婚姻，母女關係陷入僵局，斷絕來往兩年，到了2019年，趙式芝被爆已經結束七年同性婚姻，姚煒曾冷笑說：「我根本覺得好好笑，根本都唔承認嗰個結婚，離乜嘢婚？所以一笑置之。」不過多年後姚煒自省過往教女無方，嘗試慢慢改變自己，並改善跟女兒的關係，關係重修舊好，不時會食飯碰面。日前姚煒罕與女兒合體，在小紅書大談母女的相處點滴。

相關閱讀：富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作

 

鮮有露面的姚煒依然風情萬種

在短片中，鮮有露面的姚煒依然風情萬種，一頭金色One-length筆直短髮，皮膚白晢凍齡力驚人，反而女兒趙式芝保養不及媽咪，臉上留有不少歲月痕跡。趙式芝用上海話讚媽媽很漂亮，氹得姚煒很開心並笑言來湊個熱鬧，姚煒坦言覺得女兒一點也不像自己，反而更像爸爸，但個性有點像她：「我很喜歡她這一點，功勞這個應該我有點，我從小管教她非常嚴格。」姚煒稱有次鄧麗君到香港後，表示很想見她的女兒，於是將趙式芝打扮得很「漂漂亮亮」，誰料到當女兒見到鄧麗君後竟然全程躲在媽媽身後，怎樣也不願意出來打招呼，弄得姚煒很生氣：「回家以後我就罵她，我說媽媽怎麼教你的？你怎麼會個樣子？後來我慢慢也知道女兒，她不喜歡穿裙子，我非常喜歡她的個性，非常堅強。吃得苦中苦方為人上人嘛。」

趙式芝稱媽媽對她的教育非常嚴格

趙式芝曾表示從小在爸爸跟媽中間兩家兩邊走，媽媽對她的教育非常嚴格，6歲時因因媽媽再婚而去了美國，到了13歲又被爸爸送去了英國讀書，姚煒亦有提及此事，她稱離開前給了一點錢女兒，但女兒卻將錢放回媽媽的枕頭底，沒有將錢帶過去。其後趙式芝趁假期到非洲打工3個月：「我去接飛機，跟她擦肩而過，我沒有認出她，她去的時候140磅，回來的時候不到100磅，我說我認不了你，但她說『媽媽我很開心，媽媽你知道嗎，很多人追求的不是物質上的，很多人需要愛』。這個女兒真的有時候令我很擔心，有時候令我很心疼，但是我真的越來越愛她，她是一個非常好的孩子，現在住的跟女兒比較近，就是希望能夠多看到她。」

相關閱讀：70年代TVB花旦女兒被同性密友「愛人視角」曝露一事 有個風流富商父 曾有2萬名追求者

姚煒曾與女兒因同性結婚發生衝突

姚煒曾表示因為女兒趙式芝跟同性結婚，母女之間發生衝突：「每一個父母都希望自己子女有幸福生活，初時我聽到，真的很傷心，撞頭埋牆，想死。後來她和朋友來家裏，我會阻止、會破壞，破壞很多次，女兒不聽，就跟她身邊那個說，說到她哭。最不開心是她說要去法國結婚，知道之後我整個人的思維和情緒又再崩潰，大聲嚎哭，差不多兩星期，我跟她說我不想再見她，想跟她斷絕關係，自己思維太極端。」雖然試過有一次禱告，姚煒聽到神說：「你這樣的情緒，到底是為了我，還是為了自己的面子」，但當時她不明白箇中道理，直到一次飯局，姚煒終於有所領悟：「女兒本來說與我去教會，不過我一站起來罵她，還立刻衝入房坐在牀上哭，我又變得不正常，向女兒跪低拜着說：『唔該你畀啲生存空間我啦。』然後又撞頭。」聽到女兒的一番話，姚煒終醒過來：「她執着我的頭說：『你十六年前撞頭埋牆，十六年後又撞頭埋牆，你是甚麼基督徒？』當時好像一盆冷水淋下來，她憤怒地離開後，我就看到耶穌掛在十字架上，心想我有甚麼大仇口，要跟女兒感情發展到如此地步呢？那一刻我立刻跪低跟神說求祂改變我，由那刻開始不計較別人的錯對，做好我自己。」姚煒和趙式芝的關係自那次起大大改善。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
21小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
23小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
1小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
23小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
4小時前
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
3小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
18小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
15小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-21 13:24 HKT