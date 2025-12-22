Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳若希8歲餅印女越大越似媽咪 一部位如倒模變「迷你Jinny」 麥美恩催好姊妹生多個

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-22 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-22 HKT

33歲吳若希 （Jinny）2016年與澳門商人何兆鴻（Alex） 拍拖，同年宣布懷孕，翌年誕下大女何姿秋 （淼淼Giselle），翌年誕女後才結婚，2020年再誕下細仔何少弘 （Kylian）。踏入聖誕長假期，近日吳若希亦趁一對仔女假期，與老公一家四口到吉林的長白山享受滑雪次旅，其8歲女兒Giselle，越大越長得似媽咪，十足迷你版吳若希！

吳若希展開滑雪之旅

吳若希在IG分享照片並發文寫道：「今年滑雪之旅，吉林 長白山～好期待好興奮，第一晚係長春，個士多啤梨大粒到成個手掌咁，重點係～勁勁勁勁平！！OMG！決定走嘅時候抬兩箱返屋企。#長春 #長白山」

相關閱讀：吳若希結婚8周年老公何兆鴻離奇神隱 換神秘半裸男相伴慶祝 出遊激罕晒性感水著照

吳若希與女兒母女裝

吳若希除了上載一家四口的照片外，還晒出跟8歲大女Giselle的合照，同穿上藍色系列的母女裝，女兒除了一雙大眼睛似媽咪外，就連尖尖的小下巴都跟媽咪吳若希一樣，全完是一個餅印！不少粉絲都大讚靚女，並留言：「兩個妹妹都好可愛」、「好靚女！」「愈大愈似你」、「Giselle同你一樣都鍾意藍色喎」、「你係咪逼GG同你一齊母女裝。」而她的好友麥美恩就留言：「咁凍，一姐係時候生多個！」吳若希回覆説：「你幫我生～我幫你湊。」隨後麥美恩搞笑反問：「跟邊個姓？」

相關閱讀：吳若希公開宣佈同麥美恩絕交 閨密反目隔空互窒 麥美恩7字反擊火藥味濃

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
20小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
23小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
21小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
5分鐘前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
22小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
3小時前
昨日（20日），最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。
皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片
即時中國
22小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
14小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
17小時前
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
2小時前