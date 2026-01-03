萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》王敏奕爭女配角獎 16歲闖影壇 嫁曾國祥做曾志偉新抱曾有壓力

萬千星輝頒獎典禮2025／王敏奕／最佳女配角丨無綫電視盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。34歲的王敏奕（Venus）憑《新聞女王2》中「劉艷」一角，獲提名《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」，更與龔慈恩、蔣祖曼同被視為大熱選手。王敏奕近年由影壇走入電視圈，演技自然、外型亮麗受大批網民追捧，認為她終有一天會成為視后。除了事業，王敏奕的私生活也是外界焦點，全因她嫁給了曾志偉的兒子、導演曾國祥。

TVB頒獎禮2025丨王敏奕14歲做模特兒入行

王敏奕的演藝生涯始於中學時期，當時年僅14歲的她便以兼職模特兒身份踏足娛樂圈，並曾參與港台節目《過渡青春》。2008年，16歲的她通過試鏡獲得了出演電影《烈日當空》的機會，從此開啟了她兼顧學業與演藝事業的忙碌生活。為了在演藝道路上有更好的發展，王敏奕曾遠赴紐約修讀電影及戲劇課程，為成為一名全職藝人打下堅實基礎。

2014年，王敏奕在TVB劇集《女人俱樂部》中飾演李麗珍角色的年輕版「朱莉」，因其神似的眼神和出色的演技而備受關注。此後，她陸續參演了多部影視作品，包括ViuTV電視劇《假設性無罪》，TVB劇集《香港愛情故事》、《婚後事》、《法證先鋒V》等，不斷挑戰自我，磨練演技，直至近年接拍《新聞女王》及《新聞女王2》演技備受肯定。

TVB頒獎禮2025丨王敏奕與曾國祥低調結婚

王敏奕與導演曾國祥於2019年結束了長達六年的愛情長跑，在日本舉行了浪漫的婚禮。兩人婚後生活雖然低調，但感情一直穩定甜蜜。儘管曾因工作分隔兩地，但感情依舊。她曾在訪問中表示，視丈夫為「緊密的隊友」，在忙碌的工作中互相扶持。

TVB頒獎禮2025丨王敏奕成為曾志偉新抱

作為香港娛樂圈大哥大曾志偉的新抱，王敏奕坦言這個身份曾為她帶來一定的壓力，曾介意努力被別人的說話抹殺。不過，隨著時間的推移，她已能坦然面對外界的目光，並表示會用自己的努力來證明實力。她曾在訪問中透露，老爺曾志偉非常忙碌，希望他能多加休息，言語間流露出對家人的關心。對於被稱為「曾志偉新抱」，王敏奕表示並不介意，認為這是一個事實。她更希望大家能記住她作為一名演員的身份，並期待有朝一日能成為老公曾國祥鏡頭下的女主角。此次憑藉《新聞女王2》獲得「最佳女配角」提名，無疑是對王敏奕多年來努力的肯定。