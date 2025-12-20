傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉

韓國演藝圈今日傳來令人哀痛的消息，被譽為「第一代話劇明星」、曾演出爆紅韓劇《上流戰爭3》的資深演員尹錫花，在與腦癌長期搏鬥後，於12月19日上午在首爾家人陪伴下安詳離世，享壽69歲。她一生奉獻給表演藝術超過50年，從舞台劇、音樂劇到電視劇皆有輝煌成就，她的離去，象徵著一個時代的結束。

尹錫花與病魔的頑強對抗

尹錫花的健康在2022年7月急轉直下。當時她在英國倫敦工作時突然昏倒，返韓後診斷出患有惡性腦瘤，並接受了長達20小時的高難度手術。術後，她持續進行放射治療，但身體狀況急劇惡化，體重一度驟降至36公斤，甚至門牙脫落，行動需依賴拐杖。

尹錫花2年前採自然療法

儘管身心承受巨大痛苦，尹錫花仍展現了強韌的生命意志。2023年，她在電視節目中坦言：「就算只剩一週生命，我也想活得像自己。」基於這個信念，她決定停止侵入性治療，轉而採用自然療法。即使在生命的最後階段，她對表演的熱情也未曾熄滅。2023年，她友情客串話劇《托卡塔》，在台上演出了約5分鐘，這也成為她獻給觀眾的最後身影。她最後一次公開露面時，因未再接受積極治療，門牙幾乎掉光，令見者無不心疼。

尹錫花橫跨三棲演藝生涯輝煌

尹錫花生於1956年，自1975年以話劇《蜜之味》出道後，便迅速在劇壇嶄露頭角。她與孫淑、朴正子並稱為1980至1990年代韓國話劇界的「三大女演員」，以其純真而具爆發力的精湛演技，主宰了劇壇數十年。其代表作包括《神的阿格尼絲》、《哈姆雷特》等，尤其在2016年以60多歲高齡挑戰《哈姆雷特》中的少女歐菲莉亞一角，引發轟動。

尹錫花《上流戰爭3》搶鏡

除了話劇，尹錫花在音樂劇領域同樣成就非凡，曾擔綱《紅男綠女》及首代《明成皇后》的主角。她的才華更延伸至電視螢幕，近年在《The Penthouse上流戰爭3》中飾演羅根李的奶奶，以及在Netflix影集《再婚上流》的演出，讓更多年輕觀眾認識了這位硬底子演員。此外，她早年拍攝的咖啡廣告台詞「其實我也是溫柔的女人」，至今仍是韓國民眾心中的經典，也讓她一度獲封「廣告女王」。

尹錫花百想藝術大賞四度封后

尹錫花的貢獻不僅止於幕前。她身兼導演與製作人，於2002年創辦小劇場，致力於推廣實驗性作品。她更收購月刊《客席》擔任發行人，並參與製作音樂劇《頂帽》，該劇榮獲英國羅蘭士奧利佛獎的肯定。她個人曾四度榮獲百想藝術大賞最佳女演員獎，證明了她在韓國表演藝術界無可取代的巨擘地位。

