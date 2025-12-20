Ivy So@COLLAR幫口Candy安撫粉絲 不鍾意吵架信好好解釋就冇事 望Lolly Talk完約後不解散繼續夢想

Ivy So(蘇雅琳）今日（20日）到佐敦出席朱古力宣傳活動，與粉絲一起玩遊戲。

Ivy So要保護粉絲

問到COLLAR隊友Candy（王家晴）可有與她分享過對方近日的緋聞處理方法？Ivy表示，也有與她談過，也見到她在網上群組與粉絲談天，Candy要安撫粉絲？她說：「不關緋聞事，是粉絲之間爭拗問題，（事件起因也是緋聞？）雖然我不在事件之內，也不想出現吵架，因為我不鍾意吵架，無論那一邊也好，對對方不要再講惡意說話，也不要傷害到對方，（也會令你難做嗎？因為對方的粉絲連COLLAR其他隊員罵？）希望粉絲不會受到傷害，也不要不開心，粉絲很錫我們，所以要保護粉絲，（就事件你可有跟粉絲談論過？）有講兩句，順便談談天，（是否跟他們說日後你有緋聞也不要吵架，只要大方接受？）不關事呢，無論什麼事也好，不要鬧人便好了。」

追問她怕不怕日後有緋聞，會出現Candy同樣的狀況？Ivy笑指，之前也傳過緋聞，只要好好解釋便沒有問題，相信好好地講大家又會聽。問她是否暗指，有人不好好地講？Ivy即尷尬萬分地說：「不要屈我啦！（是否男方不好好地講？）我不是這個意思，我意思是，粉絲很好，如果我們好好地講他們會相信，所以不要吵架。」

Ivy So重看《全民造星III》

此外，Lolly Talk剛剛與經理人結束合約關係，問她知否她們可會拆夥？Ivy稱，最好不要解散，自己也很鍾意Lolly Talk，希望他們能繼續做多些音樂，這也是她們的夢想，夢想很珍貴，近日自己也重看《全民造星III》片段，看到大家一齊努力的模樣，希望大家可以一齊行下去。

Ivy So澳門騷想著少布背心短裙

聖誕將至，Ivy透露原本約定了COLLAR成員們一起慶祝聖誕節，但因為澳門倒數音樂會需要綵排，便將慶祝活動取消，留待COLLAR成軍4週年時一起BBQ慶祝，問到過往COLLAR可有在聖誕節交換禮物的習慣？她稱自己性格較男仔頭，所以大家沒有玩交換禮物，不過，她稱，若選擇交換的禮物，覺得買金粒是最實際，因金價持續上升，她笑指，未知媽媽會否為她儲嫁妝。

另外，Ivy表示，澳門騷戰衣仍未落實，她偏愛少布背心短裙，純粹為方便跳舞而並不是為性感，至於「叱咤」頒獎禮戰衣，她得知今年以型格為主。至於外界指因MIRROR開騷缺席頒獎禮，令COLLAR獲獎機會大增，Ivy感到出歌並非為獎，但若能獲獎當然會更開心。