《金童》票房衝破850萬 「分享會」片段終「重生」 張繼聰坦言拍攝感觸深

影視圈
更新時間：16:45 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:45 2025-12-19 HKT

張繼聰主演的《金童》上映至今近一個月，票房已衝破850萬，邁向900萬，不少觀眾都被戲內戲外阿聰的堅持和努力不懈的精神有所感動。在不少謝票場中阿聰亦不諱言因劇情的推進，只好忍心刪掉某些情節，而徇眾要求下，部份被刪掉的片段得以「重生」，在電影官網與大家分享，當中包括黎耀祥、江美儀、鄭子誠、傅嘉莉和楊偉倫等精彩演出。而其中一場故事分享會更觸動了阿聰。

被黎耀祥、江美儀、鄭子誠演技感動

阿聰坦言：「在電影裡，有一段情節特別觸動我，當我得知自己兒子的健康狀況時，心中充滿了徬徨。於是我參加了一個分享會，感受其他家庭在面對困難時的經歷，真是令人感動，而黎耀祥、江美儀，和鄭子誠就在這個場口出現。拍攝的時候看着他們幾位的演技已經很感動，雖然從未跟祥哥合作過，但能夠近距離欣賞他那種生活化、淡淡然的演出很精彩，給我留下深刻印象。現在可以『重生』相信令觀眾對當中的故事有更多不同領會。」

繼續謝票答謝觀眾

阿聰衷心的說：「這部電影的訊息是希望能與大家分享，無論一家人面對多少困難，只要攜手向前，總能找到出路。而江美儀那段訴說的故事，女兒與媽媽之間的深厚情感，更為動人，我相信這段deleted scene能夠在聖誕這個佳節中傳遞給每一個家庭，一家人無論身處任何處境，都希望大家都可以一齊行落去。而我只要有時間，亦會繼續謝票答謝大家。」

與子誠、美儀亦師亦友

此外，導演陳維冠跟黎耀祥、江美儀、鄭子誠合作無間，所以邀請三位客串演出時二話不說，一口答應。而阿聰在電視台演出時也經常與子誠、美儀兩位前輩合作，彼此亦師亦友，大家今次在電影上合作也份外有默契，阿聰更笑謂：「有子誠兄的磁性聲音震住成個場，更能起了種好祥和氣氛來！」

