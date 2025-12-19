Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jeffrey踏入校園引男同學隔空尖叫 為DSE考生打氣：唔開心就Direct我啦

影視圈
更新時間：16:15 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:15 2025-12-19 HKT

由梁居英執導、魏浚笙（Jeffrey）主演的電影《殺手#4》，近日走入校園為應屆DSE學生打氣。活動尚未正式開始，Jeffrey步入校園時，已被不少眼尖學生認出，男生隔空尖叫，氣氛瞬間升溫。

Jeffrey與學生分享電影工作

分享環節Jeffrey聯同導演梁居英及監製文佩卿，於禮堂與同學分享電影幕後工作及入行經歷，中間導演更邀請兩位中學生上台即席學習如何「收order成為動作片演員」，此番體驗跟一般讀劇本相當不同，現場反應熱烈。其後大合照環節，學生情緒高漲，全部人圍住Jeffrey。

Jeffrey讓學生了解各行各業

活動結束後Jeffrey得悉中六學生未能出席分享會，遂答允教師邀請，逐一探訪正密鑼緊鼓準備DSE考試的中六學生。期間他鼓勵同學用寬容心態對待考試，更表示「唔開心，就Direct我啦」，及後亦耐心為同學簽名，不但簽在筆記簿、試卷套上，更有學生即場請他簽在T-shirt及結他上。消息傳開後，其他級別學生亦自發圍在課室外等候，只為與偶像近距離見面。

是次校園活動不但為考生送上鼓勵，更讓學生感受到電影演員走進校園的真實與溫度，亦讓他們在緊張考試前，了解社會各行各業的不同情況與出路，並將影視娛樂視為日後專業發展的其中一個可能方向。

