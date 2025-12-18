盧慧敏為新劇搏到盡雙眼爆微絲血管  親熱戲無包袱力拼實力派 徐㴓喬怕被朱栢謙看穿演技

盧慧敏（Amy）今日出席ViuTV原創劇《存酒人》記者會時戴上太陽眼鏡，其後解釋因工作繁忙缺乏休息，導致雙眼微絲血管破裂，目前已滴抗生素眼藥水並遵醫囑多作休息。她在劇中飾演為愛而戰的角色，既有逃亡與打鬥戲份，亦與陳健朗發展感情線，包括親密的面部親吻戲。被問到拍攝親熱戲會否有偶像包袱？Amy笑稱自己並非偶像，目標是成為實力派演員，因此毫無顧慮。

談到有份角逐《叱咤樂壇頒獎禮》的「叱咤樂壇新力軍」獎項，Amy坦言並不緊張，認為歌曲的成功屬於整個團隊，自己只需做好本分，仍有不少進步空間。她透露正在準備出席頒獎禮的戰衣，風格將以性感、亮麗與型格為主。

同場的徐㴓喬（Asha）則分享曾參加朱栢謙的演戲班，這次合作不敢直視對方，生怕被看穿演技。朱栢謙笑言只是專注欣賞靚女，並大讚劇中前輩董瑋外形俊朗、雙眼有神，對戲時容易被其容貌打動。Asha亦指出劇集以單元形式拍攝，每日與不同演員合作充滿新鮮感，拍攝時不僅沒有「飛紙仔」情況，甚至曾試過無劇本演出，全憑演員即興創作對白。