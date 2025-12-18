Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉巧琳嫌棄拍檔太健碩 陳凱彤對幽默男情有獨鍾

影視圈
更新時間：17:45 2025-12-18 HKT
發佈時間：17:45 2025-12-18 HKT

葉巧琳、陳凱彤（18日）到小西灣綵排音樂劇《為你鍾情》。陳凱彤表示，上次演出已是一年前的事，早前第一日綵《為你鍾情》排時，眾人舞步也有出錯。葉巧琳則指自己最少跳舞環節，同時劇本作出修改，她與黃劍文的感情線有較清晰背景，「對白有加有減，要重新背過。」

黃劍文為了符合角色要求而操練，身形比去年健碩多了，問與他有大量對手起的葉巧琳，可會想摸摸他的肌肉？她即露出一副嫌棄的樣子說：「不想！我有老公為甚麼要摸他？」她形容自己鍾情於瘦身形兼有6嚿腹肌的男士，問到她的老公有沒有操肌？她笑稱︰「幻想與現實是兩回事，哈哈！」

身旁的陳凱彤指並不鍾情太健碩的男士，又指自己跟黃劍文演出時很少一起跳舞，「沒有機會摸。」而她的擇偶條件是希望找到一位幽默又不太大男人的異性，葉巧琳聞言就說︰「我會努力向你介紹男士。」

