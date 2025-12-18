Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭丹瑞大女鄭瑤豪宅曝光 超巨型客廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚|

影視圈
更新時間：13:45 2025-12-18 HKT
發佈時間：13:45 2025-12-18 HKT

剛過了70歲生日的鄭丹瑞（旦哥）近年喜事重重，去年大女鄭瑤（Zaneta）嫁金融才俊男友Jacob Chan結婚，榮升外父不久的鄭丹瑞，今年即將榮升做外公，鄭瑤早前在IG晒孕照宣布懷孕，不過這次陀B的過程相當難捱：「試過一天嘔五次，因為嘔吐太密，我曾因脫水要輸液，更有一段時間連血也吐出來。」

鄭瑤舉行Baby Shower派對意外曝光豪宅

進入「卸貨」階段的鄭瑤為BB舉行Baby Shower派對，意外令她的豪宅曝光！鄭瑤的老公Jacob大有來頭，被譽為「翻版黎明」的Jacob 高大俊朗，他畢業於劍橋大學工程系，之後赴哈佛大學修讀MBA，曾在英國倫敦從事金融業，近年回流返港接手家族辦公室生意。

鄭瑤和老公Jacob舉行Baby Shower派對

 

鄭瑤和老公Jacob日前舉行Baby Shower派對，她在IG貼上多張圖片並感謝好友打點：「沒有你，我根本沒精力籌備！能有你這樣一位閨密真是太幸運了，她懂我，知道我有多辛苦，也知道我需要甚麼，她總能把聚會辦得溫馨有趣，而且一點也不做作！愛你，謝謝你。也要感謝幫我整理了所有禮物清單，因為這真的太難了！ ！也要感謝所有帶著禮物和必需品來的朋友們。」

鄭瑤和老公Jacob家居相當有氣派

有份參與到家中參加Baby Shower派對，除了妹妹鄭珉外，還有Tyson Yoshi（程浚彥）和太太Christy、林德信一家等，相中所見，鄭瑤的家居相當有氣派，客廳空間闊落，佈置簡約溫馨，巨型長方木枱上擺放了不少紅色及白色康乃馨，還準備了蛋糕小食，而另一邊就擺放了梳化及茶几，牆上掛了不少油畫，角落位置就有一棵聖誕樹，落地玻璃設計採光度十足，景觀開揚，樓底相當高！

