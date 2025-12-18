姜濤演唱會2025丨姜濤2度淚曬舞台 這半年學識許多事件：I will be a Bettet Man

姜濤舉行九場《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》於亞博Arena舉行，昨晚（17日）進行頭場演出，姜濤獻唱《孤獨病》期間，他在升降台上突然以手拭淚，不時用手遮面，現場粉絲隨即叫他的名字，以表支持。輪到唱《流浪星球》，又再忍不往落淚，他即轉身面向舞台背住觀眾，低下頭以手掩面。

自覺表演未夠好

一眾台下粉絲即齊聲接力唱下去，以大合唱聲援偶像。姜濤說：「唔好意思！多謝大家幫我唱完呢首歌，呢個演唱會對我嚟講係考試，我知自己表演可能未夠好，希望大家睇完多畀意見，做得唔好嘅多多包涵，台前幕後會聽取。呢半年，我學識咗好多，I will be a Bettet Man！」 換上紫色黑閃片西裝的姜濤，在吊臀移動下獻唱《亞特蘭提斯》、《I Need You In My Li（f）e》、《追愛狂想》，不忘跟觀眾揮手打招呼。唱完之後，他說：「大家開不開心？」現場觀眾齊聲話開心。姜濤大爆監製問大家鍾不鍾意他，結果觀眾齊聲表示鍾意。他又續說：「好多情緒直接在舞台下表演出來，當下真心代表自己，表演當然要度，只要用心講嘢唔會失禮。」姜濤又問在場有無人生日，最搞笑在場觀眾齊聲話有，引得他笑說：「無可能咁多人生日，但今日呢首歌賀「生日快樂」。」隨即唱出《On A Sunny Day》。演唱會尾聲，姜濤以唱出《蒙著嘴說愛你》為演唱會結束。