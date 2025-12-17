Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜濤演唱會2025丨姜濤請來王嘉爾任嘉賓似發夢 揭對方曾私訊鼓勵自己 爆笑被約 : 下面等你

影視圈
更新時間：23:04 2025-12-17 HKT
發佈時間：23:04 2025-12-17 HKT

姜濤頭場演唱會請來王嘉爾任嘉賓，當王嘉爾出場前，姜濤指學習對方好耐，每個紀錄片同作品，自己也一直默默跟對方在學習中，無想過會邀請到他前來做嘉賓。

王嘉爾多謝姜濤邀請

之後王嘉爾隨即出場，兩人合唱《Made Me a Man》。唱完後，王嘉爾先講多謝受到邀請，並謂：「好榮幸見到你、愛人同家人。」姜濤即謂好似發夢中，並說幾年前對方在IG DM他，給了他好多鼓勵說話，王嘉爾謂：「一齊渡過風風雨雨，高高低低嘅係愛你嘅人，同愛我嘅人，希望你哋可以長長久久。」隨後兩人又合唱《Every Single Time》，最爆笑王嘉爾落台期間，跟姜濤握手，並謂：「喺下面等你。」全場大笑。姜濤則笑言：「你可唔可以返上嚟先。」

