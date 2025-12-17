陳凱詠大年初二三紅館開騷 首次爭取企位成功 門票後天公售

陳凱詠（JACE）距離上次個人演唱會經已是4年前，她即將迎來歌手生涯里程碑，於2026年2月18及19日（大年初二、初三）舉行首次紅館個唱。兩場優先預訂門票火速售罄，而後天19日（周五）將於城市售票網公開發售。

開足四面台

JACE親力親為參與整個的「JACE WORLD」製作過程，破天荒爭取到紅館首次設置「企位」區域，讓觀眾能自由地與她一起唱跳互動。喜歡破舊立新的JACE ，大膽挑戰場地規則，提出在紅館設置企位的構思，她憑着一股「膽粗粗」的傻勁與誠意，最終成功打動紅館方開創先例，JACE興奮道：「企位這個想法得到很多人的幫助和努力，突破重重難關才能實現，雖然名額不多，非常感恩紅館願意配合一起探索更多演出可能性。」

「JACE WORLD」舞台將是四面台設計，當中票價最高的$1480 VIP門票位於舞台頭6行座位，並包含極少量企位名額，持VIP門票的樂迷更可專屬欣賞綵排環節，與JACE近距離見面互動；而$1080門票則由第7行起，JACE特別與製作團隊深入溝通，精心調整舞台高度與視線角度，確保即使設有企位區域，也不會影響第7排起所有觀眾，務求每位購票入場的樂迷，不論座位區域，皆能在視線無阻的最佳狀態下全程投入演唱會。

今次演唱會對JACE來說不僅是夢想成真，同時一次升級挑戰，她以自家公司老闆身份親自叩門尋找投資者，全程參與由舞台設計到音樂編排的每個細節，她說：「今次除了作為自己公司老闆，主動邀請支持我的投資者一同成就這個想法。感恩他們如此信任我。」JACE近月進入全力備戰狀態，除了密集排練之外，也參與所有製作會議，從舞台設計、音樂編排到舞蹈細節均一絲不苟。

陳凱詠「JACE WORLD」宣傳海報

JACE拍攝海報時的過程。

JACE於2026年2月18及19日（大年初二、初三）舉行首次紅館個唱。