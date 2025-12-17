Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 少女感滿滿速瘦重回巔峰 BB性別依然成謎

影視圈
更新時間：13:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：13:00 2025-12-17 HKT

文詠珊（Janice Man）今個月底迎來37歲生日，2019年與拍拖5年的富三代金融才俊吳啟楠（Carl）結婚後，文詠珊一直未有放棄幕前事業，在內地發展更見好成績，直到今年初才消失大眾視線，低調地誕B成為人母。文詠珊已有接近一年沒有露面，近日網上流出數張照片，是文詠珊產後首次露面。

文詠珊隱藏BB性別

文詠珊今年9月底突然在社交平台報喜，上載一張BB腳仔相，透露組成三口之家，但未有公開BB的性別，當時文詠珊沒出鏡。相隔兩個半月，近日網上流出文詠珊參加婚宴的照片，見到她容光煥發，身形與誕B前分別不大，已回復昔日狀態。

文詠珊當日穿上粉紅色刺繡旗袍風的中式裝扮，羽毛綴飾勾勒出柔和美感，搭配中式髮型，如古典美人。文詠珊獲不少賓客認出，獲邀合照時表現親民，網民大讚靚女。據悉當日在12月15日，是霸王茶姬創始人張俊傑和「光伏二代女神」高海純舉行婚禮。

文詠珊老公家世顯赫

Janice Man文詠珊是「𡃁模始祖」，於2002年以模特兒身份入行。文詠珊早年已北上發展，經常中港兩邊走，2023年憑內地懸疑電影《消失的她》，一躍成為「億萬票房女星」，演技獲得肯定。

文詠珊的老公吳啟楠（Carl）有傳是潮汕富豪的家族成員，親戚中有多位是內地富商或政治人物。有指吳啟楠與梁錦松曾合夥成立公司，二人亦師亦友，據聞身家逾億。文詠珊婚後過闊太生活，曾曝光香港居住的獨立屋豪宅，被封「過億闊太」。

