萬千星輝頒獎典禮2025｜《金式森林》陳曉華爭視后 學霸選美變當家花旦 緋聞男友多傳戀朱敏瀚郭晉安

TVB頒獎禮2025／最佳女主角／陳曉華丨無綫電視盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。現年31歲的陳曉華今年演出《金式森林》及《新聞女王2》表現大獲好評，更憑《金式森林》提名《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」，力戰《新聞女王2》佘詩曼及《巨塔之后》宣萱，爭奪視后。

TVB頒獎禮2025丨陳曉華高分入中大

陳曉華畢業於名校真光女書院，當年以DSE 27分的優異成績，考入香港中文大學護理系。陳曉華讀大學時品學兼優，曾在2016至2017年的第一學期獲「鄭棟材獎學金」，GPA高達3.3。不過陳曉華讀書時曾經歷低谷，曾在電台訪問中，罕談成長歷程，陳曉華透露小學時性格活潑愛說話，卻遭到同學排擠和欺凌，之後性格變得內向怕事，試過有兩年時間沒有說話。

TVB頒獎禮2025丨陳曉華火速上位：

TVB頒獎禮2025丨陳曉華崇拜楊思琦選港姐

陳曉華8年前報名參選港姐，源於小時候曾經因病入醫院治療，當年恰巧遇上2001年港姐冠軍楊思琦探訪，受到對方影響。陳曉華2017年到醫院實習期間，萌生選港姐念頭，逐在2018年參加港姐，以大熱姿態一舉奪得冠軍，再出戰2019年國際中華小姐，同時獲得冠軍，成為「雙料冠軍」港姐。

TVB頒獎禮2025丨陳曉華「黐脷筋」淪為「花瓶」

陳曉華入行初期因收入不穩，與護士工作相比一度後悔，她曾表示加入娛樂圈是想賺錢照顧父母，但開始工作後連家用都無法負擔。陳曉華未卸任港姐前，已獲安排入組拍《迷網》，卻因演技生澀，被指「黐脷筋」淪為「花瓶」。陳曉華對外貌捱批未有太介意，反而對表達能力感到擔心：「驚黐脷筋成世都改唔到。」經過多番努力下，陳曉華拜師彭秀慧與邱頌偉學演技，又咬酒塞練習讀報紙，逐漸重建自信。陳曉華去年在《萬千星輝頒獎典禮2024》獲頒「飛躍進步女藝員」，可見實力得到認可。

TVB頒獎禮2025丨陳曉華緋聞對象跨年齡層：

TVB頒獎禮2025丨陳曉華被封「男神收割機」

陳曉華入行踏入第8年，因緋聞對象多籮籮，感情生活受到關注。陳曉華參選港姐時，已承認有舊情人狄易達，之後曾與何廣沛、丁子朗、羅天宇、MIRROR成員Ian（陳卓賢）、方力申、朱敏瀚，甚至年差30載《金式森林》拍檔郭晉安，都榜上有名，而被封「男神收割機」。

陳曉華2018年參選港姐期間，被發現與狄易達在牛頭角撐枱腳傳出戀情，有指陳曉華想專注事業，同年4月分手。陳曉華之後在2020年與何廣沛合作《異搜店》時傳緋聞，有指男方在片場對陳曉華照顧有加，不過外傳陳曉華介入何廣沛與朱晨麗的感情，遭二人否認。

TVB頒獎禮2025丨陳曉華郭晉安傳譜忘年戀

陳曉華2020年底，被拍到登上MIRROR成員Ian的座駕，有傳二人撐枱腳，並發展至同居階段，其後陳曉華澄清只是買車。2022年陳曉華與丁子朗合作《美麗戰場》而成為好友，曾在節目中致電給丁子朗，扮飲醉要求男方接送。翌年陳曉華與羅天宇合作節目《咔嚓咔嚓》結緣，因志趣相投同樣喜歡攝影，被揭結伴出遊及一齊睇胡鴻鈞演唱會。

2024年陳曉華傳出獲年長15歲的方力申力追，在玄學節目中，被師傅指二人有「夫妻相」。不過陳曉華同年8月被《東周刊》獨家爆與朱敏瀚發展地下情，在西灣河築愛巢同居。今年因《金式森林》傳出與離巢視帝郭晉安關係不簡單，陳曉華用3個「無」否認跟郭晉安發展。