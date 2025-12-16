Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾展望申請聖誕返工︰唔使諗拍拖節目 家中放滿葉蒨文周邊朝夕相對

影視圈
更新時間：14:15 2025-12-16 HKT
葉蒨文與曾展望（GM）情侶檔出席旺角活動，粉絲到場應援。他們開心表示聖誕節時亦會情侶檔參與TVB嘉年華節目拍攝，笑稱為玩而開工，GM說：「之前我想向公司申請聖誕節返工，這樣便不用想指拖節目，哈哈！」

葉蒨文執著於獎項

問到若非工作安排，聖誕節會如何度過？葉蒨文即維護男友說︰「不要考他」，她自認也是工作狂，表明工作之後才會慶祝。GM會準備聖誕禮物，考慮過買包包給女友滿足兒時回憶；同時自揭是女友粉絲，家中放滿其周邊，問是否花費不少？他笑言就算自己不買，粉絲都會送他。葉蒨文指已收到粉絲所製作的2026月曆，讚他們十分有心。

談到雙雙入圍頒獎禮10強成「男、女飛躍」大熱，GM指其他人都很出色，自己平常心，不抱太大期望。葉蒨文想一起得獎，感覺好sweet！」提到最大勁敵始終是自己，她說︰「我最大問題是心態，容易執著。」GM稱只會和自己比較，又笑指自己鬥不過女友，「我一定輸畀佢！」

