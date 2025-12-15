原來視咁的丨《新聞女王²》走出舒適圈證成功非僥倖 多條短片點擊逾百萬

《新聞女王》號稱商業上最成功合拍港劇之一，珠玉在前續集從來不易。今輯《新聞女王²》自播出以來收視、口碑俱佳，今晚播出兩小時結局篇，為劇集劃上圓滿句號。講返今晚劇情的鋪排，將承接上星期五一集赫然現身的幕後黑手，操控新聞真相背後，還隱藏一重大陰謀。這位神秘大波士身份今晚將會揭曉。據知該名大波士真實身份為男性、影視兩棲的好戲之人，答案留待今晚揭曉。

《新聞2》劇集相關話題微博閱讀量達48億。

龔慈恩跟佘詩曼一段11分鐘一鏡到底的讀白，贏得過百萬點擊好評。

來到最後兩集，《新聞2》依然沒有放棄為觀眾製造高潮及懸念的機會。一套劇的成功從來沒有僥倖，《新聞2》就是敢於走出舒適圈，放棄因循上輯賣座的元素。今輯《新聞2》於網上引來不少熱討，劇集相關話題微博閱讀量達48億，可謂驚人。單是王敏奕角色的服飾，已經帶動淘寶搜索量暴增500。講到點擊不得不提是麥包麥長青客串演出的一幕，劇情講述飾演政府新聞處高官的高海寧，因急於求成犯錯，遭上司責難。麥包飾演的電器技工講出「外面是加分制度，但係體制裏面係減分制。你做得幾叻都唔會加你分，短短一段對話道盡職場厚黑學「少做少錯，唔做唔錯」的精要，表現出高手在民間的睿智。這一幕引來網民激讚變成語錄，短短數日便獲得逾百萬的點擊。

另一條贏得過百萬點擊好評的短片，自然是方太龔慈恩跟Man姐佘詩曼一段11分鐘一鏡到底的獨白。戲中身負絕症的龔慈恩跟阿佘道盡一生的經歷，既要記住冗長的台詞，又要交出情緒，在「做、唸」兩方面龔慈恩表演無懈可擊，被喻為「教科書級」的演技。有網民自言回味無窮一再翻睇，更有人呼籲「不如直接頒（最佳女配角）獎啦」，觀眾投入程度足證《新聞2》如何深入民心。

麥長青客串演出的一幕，引來網民激讚。

《新聞2》劇情貼近社會議題，包括蔣祖曼購買「治癌神器」捐贈給公立醫院。

《新聞2》貼近民情

一班演員固然出色，但不能忽略《新聞2》之所以受觀眾及網民追捧，亦有賴出色的敘事手法及貼近社會議題的劇情。劇中不少情節如「元朗龍田塌樓」、「影視工地倒塌」、「邪教騙局」、「網紅之死」及「3U園電騙案」，都能對應真實個案，引起觀眾共鳴睇得更投入。同時總監製鍾澍佳亦不忘為民發聲，劇中演富商的蔣祖曼購買「治癌神器」捐贈給公立醫院，希望惠及基層患者，卻被僵化的官僚政策冷待，變成「放喺醫院當廢物」一幕。神還原早前李嘉誠捐贈「治癌神器」，卻遭公立醫院冷待的真實事件。《新聞2》貼近民情，觀眾自然死心塌地追看。所以都是那一句，今晚8點半大家坐定定，等睇好戲。