于適首踏沙田馬場自揭與馬有緣 Mario在港慶生鍾意《古惑仔》 魏浚笙預告明年作品數量

魏浚笙、內地演員于適、泰星Mario Maurer及林宣妤等，到沙田馬場出席「浪琴香港國際賽事」于適獲品牌委任「優雅形象大使」，憑《封神第一部：朝歌風雲》爆紅、蒙古出身的他，與馬甚有緣份，更是「中國少數民族體育協會騎射運動中心」執行主任，他表示之前也有在香港拍戲，知道有沙田馬場但未有機會入場，今次因工作首次踏足，覺得是一場盛會，可以和同好友一起欣賞賽事是一件開心事，又指很喜歡馬，因代表馬到功成會為人帶來好運，接下來將舉行《適詩》演唱會的他，表示將進入綵排。

Mario想與鄭伊健合作

而Mario一亮相即以廣東話打招呼「大家好，我喺Mario！」他表示早前與家人在香港慶祝生日，很開心可以與家人共度，因為覺得香港是很有活力、充滿新事物的城市，可以好好地發掘，更有非常多的美食。他表示在電影《4 Tigers》中亦有騎馬演出高速奔馳，雖然困難但完成後有成功感，覺得和馬匹合作是難忘的體驗。Mario指自己喜歡《古惑仔》系列，以廣東話講「古惑仔」及「陳浩南」，若有機會想與鄭伊健合作，訪談後再親民表示「唔該晒」。

魏浚笙大讚任達華很提携他

魏浚笙則指天氣剛好有點凍，要靠觀眾笑容溫暖身心，又表示過去一年來最重要的一刻，是開心的每一刻。他早前到馬來西亞宣傳電影《殺手#4》，他表示收到很多零食，很期待拆篋感受大家的心意，笑言食物最能代表不同地方。談到電影與音樂工作，他笑言不會從中選一，認為兩方面都需要浸淫、自己都喜歡，他預告明年會推出2部劇集和2部電影，也正計劃推出專輯。至於任達華早前表示，若做導演想找魏浚笙演出，他指華哥是很熱心分享的前輩，亦很提携他。